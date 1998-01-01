الاحتلال الاسرائيلي يهدم منزلا بقلنديا ويجرف 40 دونما بالأغوار

رام الله /سما/

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، منزلًا في قرية قلنديا شمالي القدس المحتلة، ودمرت الأشجار والأسوار المحيطة به، فيما سوت آليات عسكرية إسرائيلية الثلاثاء، أراضي تعود ملكيتها لمواطنين في خلة مكحول بالأغوار الشمالية.

وسلمت سلطات الاحتلال سلمت في 24 نيسان/أبريل الماضي أكثر من 10 بنايات سكنية بقرية قلنديا اخطارات بالهدم، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال مسؤول ملف الأغوار في طوباس معتز بشارات، إن جرافة إسرائيلية سوت بشكل مستوٍ أكثر من 40 دونما، مملوكة بأوراق "الطابو" لمواطنين فلسطينيين قرب مستوطنة "حمدات"، دون معرفة الأسباب.

وأفاد مجلس قروي قلنديا البلد بأن قوات الاحتلال برفقة جرافتين داهمت صباحا القرية، وشرعت بهدم منزل يعود للمواطن علي مطير، وهدمت الأسوار المحيطة به.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت سلمت صاحب المنزل أمر الهدم خلال توزيع عدد من الإخطارات على عدة منازل في القرية بتاريخ 24 نيسان الماضي.

ويتكون المنزل في غرفتين، ورغم حصول صاحبه على قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بمنع هدم منزله، إلا أن الاحتلال نفذ عملية الهدم.

يذكر أن قوات الاحتلال هدمت قبل عامين 12 منزلا وعمارة سكنية في قرية قلنديا البلد بحجة عدم الترخيص، أو البناء على "أراضي بشكل غير قانوني"، رغم امتلاك أصحابها الأوراق الثبوتية التي تؤكد ملكيتهم للأراضي.