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اسرائيل : البحرين اول دولة خليجية ستقيم علاقات دبلوماسية مع تل ابيب

الأربعاء 20 يونيو 2018 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل : البحرين اول دولة خليجية ستقيم علاقات دبلوماسية مع تل ابيب



القدس المحتلة / سما /

قبل زيارة رسمية استثنائية لوفد إسرائيلي الى البحرين في وقت لاحق من هذا الشهر، قال مسؤول من المملكة الى i24NEWS بأن البحرين ستكون اول دولة خليجية تعلن عن علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لتلفزيون i24NEWS الإسرائيلي "  ان "البحرين لا تعتبر إسرائيل عدوا" وأضاف بأن التقارب بين الدولتين، "لن يتعارض من المبادئ الأساسية لدولة البحرين".

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن وفدا رسميا إسرائيليا من المقرر ان يسافر الى البلد الخليجي لحضور اجتماع لجنة التراث العالمي التي تنظمه اليونيسكو في الـ24 من حزيران/يونيو. كما اكدت مصادر رسمية لـ i24NEWS بان الوفد سيضم مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى.

ومن الواضح ان هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها وفد إسرائيلي رسمي الى دولة خليجية، ليست لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

واوضح مسؤولون إسرائيليون آخرون، انه بما ان لجنة التراث العالمي هي مناسبة تنظمها الأمم المتحدة، الدولة المستضيفة ملزمة باستقبال جميع ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بغض النظر عن علاقاتهم الثنائية. وبموجب هذه القاعدة، زار وفد إسرائيلي ماليزيا في وقت سابق هذا العام للمشاركة في مؤتمر عالمي آخر، بالرغم من حالة العداء بين البلدين.

وقال المسؤول البحريني انه بما ان المملكة ملزمة بالفعل للسماح للوفد الإسرائيلي بالحضور، فانه يعتقد انه من المهم القيام بذلك و"السماح للجميع بالتعبير عن آرائهم". وأضاف المسؤول ان "مصلحة البحرين هي أهم شيء بالنسبة للبحرين".

في حين ان إسرائيل والبحرين لا تربطهما علاقات ديبلوماسية رسمية، لكن ظهرت في الأشهر الأخيرة مؤشرات على وجود ذوبان لجمود بالعلاقات بينهما.

الشهر الماضي، قال وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة في تصريحات غير مسبوقة انه من حق الدولة العبرية الدفاع عن نفسها ضد إيران وذلك بعد إطلاق 20 صاروخا من قبل "فيلق القدس" تجاه إسرائيل جاءت من الأراضي السورية.

وصرح أيضا لاحقا بان السفارة الامريكية التي تم نقلها حديثا الى القدس لا تقع في العاصمة الفلسطينية المستقبلية.

#اسرائيل #دولة خليجية #تل ابيب

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