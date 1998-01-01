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واللا العبري : إسرائيل أرادت توصيل رسالة جديدة لحماس وتلقت إجابة قاسية جدا

الأربعاء 20 يونيو 2018 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واللا العبري : إسرائيل أرادت توصيل رسالة جديدة لحماس وتلقت إجابة قاسية جدا



عكا للشؤون الإسرائيلية

كتب المحلل الإسرائيلي، في موقع "والا" العبري، آفي يسسخاروف، صباح اليوم الأربعاء، أن إسرائيل أرادت توصيل رسالة جديدة لحركة حماس حول الطائرات الحارقة، وتلقت إجابة قاسية جدا.

وقال المحلل العسكري، إن الرسالة كان مفادها، أن إسرائيل لن تسلم باستمرار ظاهرة ارسال الطائرات الحارقة من القطاع.

ووفقا للمحلل يسسخاروف، جاءت الرسالة على شكل قصف إسرائيلي محدود، لبعض مواقع حماس بالجنوب، ردا على اطلاق الطائرات الورقية.

وبحسب المحلل، تلقت إسرائيل الليلة، إجابة قاسية جدا، على رسالتها، حيث أرادت حماس أن تقول، نحن من يحدد قواعد اللعبة، وليس الجيش الإسرائيلي.

وأكد المحلل، أن إطلاق أكثر من 30 صاروخا في ليلة واحدة، ردا على استهداف موقعين أو ثلاثة بالقطاع، يعتبر رسالة قاسية، وتحمل معاني واضحة.

وأشار المحلل يسسخاروف، الى أن كلا الطرفين يسعى جاهدا في هذه المرحلة، لفرض قواعد جديدة على الطرف الأخر.

وختم المحلل العسكري بالقول، إن التصعيد الحقيقي سيحدث، في حال قرر الكابينت، إعطاء تعليمات للجيش الإسرائيلي، باستهداف مطلقي الطائرات الحارقة، بشكل مباشر، بدلا من استهداف مواقع حماس.  

#اسرائيل #حماس #قصف

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