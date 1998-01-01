جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

سجين إسرائيلي يرغب في التحول جنسيا لامرأة!

الأربعاء 20 يونيو 2018 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سجين إسرائيلي يرغب في التحول جنسيا لامرأة!



القدس المحتلة / سما /

قرر سجين إسرائيلي التحول جنسيا لامرأة للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، حيث خضع للفحص الطبي بهدف تحوله في أقرب وقت.

وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية إن سجينا متهما بالقتل يقبع بسجن الرجال خضع للفحص الطبي، صباح أمس الثلاثاء، بهدف تحويله جنسيا إلى امرأة، وهو سجين في الثلاثين من عمره، يرغب بعدها بنقله إلى سجن النساء.

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن السجين الإسرائيلي المتهم بالقتل، يمكث في سجن الرجال منذ عدة سنوات، وغير اسمه لاسم آخر أنثوي، وطالب سلطات السجون الإسرائيلية بإجراء عملية جراحية له بهدف تحويله جنسيا إلى امرأة، وهو الآن يخضع للفحوص بمركز إيخيلوف الطبي في تل أبيب.

#سجين إسرائيلي #تحول #امراة

أخبار ذات صلة

شاهد الفيديو: حاخام إسرائيلي يعتدي جنسيا على فتاة امام والدتها

السجن لامرأة عربية تحرشت برجل داخل المصعد

بالفيديو :أوباما يطرد متحولا لامرأة من البيت الأبيض

امرأة تسحب طفلاً

ربطته من عنقه وجرّته في الشارع! فيديو صادم لامرأة تسحب طفلاً

1257

سجين نال البراءة بعد 28 عاماً لاغتصابه سيدة في الحلم

أول ممثلة مصرية تحولت جنسيا

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس يعارض مبادرة أمريكية لإعادة إعمار غزة لهذه الاسباب ..

الاونروا تعتزم إرجاء دفع الرواتب وتعليق بعض عملياتها في قطاع غزة

محلل عسكري إسرائيلي : الحرب مع غزة قاب قوسين او أدنى

المركز الفلسطيني : عناصر خرجت من مسجد بالزي المدني قمعت مسيرة الاسرى بغزة

ابو هولي : مفوض الاونروا ابلغ الدول المضيفة بنفاذ ميزانية برنامج الطوارئ وعدم ضمان فتح المدارس

غادة عبد الرازق تفجر غضب الأردنيين بسبب الكساسبة (شاهد)

غرينبلات: اجتماع نتنياهو و الملك عبدالله مهم للمنطقة بأكملها

الأخبار الرئيسية

كرهينبول - ارشيف

أبو حسنة: مفوض الاونروا لم يتخذ اي قرار بتقليص الخدمات والوضع المالي صعب للفاية

خريشة

خريشة لـ"سما : على الرجوب الاعتذار او الرحيل و المستفيدون من الانقسام ضد رفع العقوبات عن غزة

صواريخ -ارشيفية

واللا العبري : إسرائيل أرادت توصيل رسالة جديدة لحماس وتلقت إجابة قاسية جدا

القسام - حماس

حماس: رسالتنا القصف بالقصف و لن نسمح لإسرائيل بـ"الإستفراد" بغزة

قصف غزة -ارشيفية

غارات اسرائيلية على 25 هدفا بعزة والمقاومة ترد بقصف مستوطناته بعشرات الصواريخ

الاتصالات الفلسطينية