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﻿منافس اردوغان في انتخابات الرئاسة : أنا أصلي الجمعة كل يوم!

الأربعاء 20 يونيو 2018 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
﻿منافس اردوغان في انتخابات الرئاسة : أنا أصلي الجمعة كل يوم!



انقرة / وكالات /

قال محرم إينجه، مرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية التركية المبكرة 2018، في محاولة لكسب الشارع التركي المتدين، إنه يصلى الجمعة كل يوم.
وأضاف في خطاب أمام مؤيديه في ولاية كهرمان مرعش، أنه لا يقيم الصلوات الخمس يوميا، ولكنه ومنذ أن كان بعمر الـ15، يحرص على أداء صلاة الجمعة كل يوم.
ويأتي هذا في إطار دغدغة مشاعر المتدينين في تركيا لحثهم على التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المزمع إجراؤها في الثاني والعشرين من حزيران/يونيو الحالي.
ويواجه الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يتولى السلطة منذ 15 عاما في تركيا، أكبر تحد في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة الأحد، إذ يواجه معارضة مصممة على إزاحته، فيما يعاني الاقتصاد من صعوبات متزايدة.
ويعمد إينجه ضمن حملته الانتخابية وخطاباته الجماهيرية إلى عرض مقاطع مســجلة للرئيس التركي، لإيضاح ما يرى أنها تناقضات لأردوغان، فيما يعمد أردوغان إلى الاحتفاء بسجل النجاحات الاقتصادية التي تحققت في ظل حكم حزب العدالة والتنمية في البلاد.

#منافس اردوغان #انتخابات

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