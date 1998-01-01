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حماس: رسالتنا القصف بالقصف و لن نسمح لإسرائيل بـ"الإستفراد" بغزة

الأربعاء 20 يونيو 2018 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: رسالتنا القصف بالقصف و لن نسمح لإسرائيل بـ"الإستفراد" بغزة



غزة / سما /

قالت حركة "حماس" الليلة، ان رسالة القصف بالقصف تأكيد على أن المقاومة الفلسطينية هي من يحدد قواعد الإشتباك بالطريقة التي تراها مناسبة.

و قال الناطق باسم الحركة  فوزي برهوم، إن حركته لن تسمح لإسرائيل بـ"الاستفراد" بالفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها "لن نسمح للعدو بالاستفراد بشعبنا أو فرض أية معادلات جديدة وعليه أن يتحمل النتائج ".

وتابع: " كل التحية للمقاومة الباسلة التي ردت على القصف الإسرائيلي لمواقعها في غزة".

وأوضح أن "رسالة القصف بالقصف تأكيد على أن المقاومة هي من يحدد قواعد الاشتباك وعلى طريقتها ".

#حماس #قصف #غزة

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