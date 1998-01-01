الاحتلال يعتقل 22 مواطنا في الضفة و مصادرة سلاح وأموال من بيرزيت ويطا

رام الله / سما /

ق الضفة الغربية، تخللها مصادرة سلاح وذخيرة من بيرزيت شمال رام الله، وأموال من يطا جنوب الخليل.

ففي مدينة نابلس اعتقل جيش الاحتلال 6 شبان، وهم: يوسف عواد والأسير السابق محمد العزيزي وعبادة الطشطوش ورامي الكوسا، وفي بلدة تل جنوبًا، جرى اعتقال قصي البحتي وعناد عصيدة.

وفي مخيم جنين اعتقل الجنود الشاب أيسر التركمان، وأمير العامر وزياد أبو جعص. إضافة لاعتقال الشاب بكر تقي توفيق من قرية كفر عبوش قرب جنين.

كما اعتقل جنود الاحتلال الشاب عامر عساف من طولكرم، والشاب معاذ فتحي الخطيب من بلدة قفين شمالًا.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال لدى اقتحامهم مخيّم الجلزون شمال رام الله، ومداهمة منزل لعائلة عرايشة.

وقال المتحدث بلسان جيش الاحتلال إنه تم العثور على 6 قطع أسلحة في بيرزيت، إضافة لذخيرة كبيرة، وأنّ حوالي 20 شابًا ألقوا زجاجات حارقة وحجارة على الجيش.

وجرى اعتقال ثلاثة شبان بينهم قاصر، لدى اقتحام جنود الاحتلال قرية بلعين غرب رام الله، وهم: القاصر عبد بدر (14 عامًا)، ومحمد أسامة، وعبد أبو رحمة.

وفي بيت لحم اعتقل جنود الاحتلال، الأسير السابق أسعد أبو عاهور من منزله في شارع الصف، واندلعت مواجهات في منطقة جبل النواورة في المدينة، وتم اعتقال الشاب أحمد بسام ديرية من بلدة بيت فجار جنوب شرق المدينة.

وفي محافظة الخليل اعتقل جيش الاحتلال 4 شبان من حلحول. وهم: عطا حسن زماعرة، يوسف جلال البابا، محمود إبراهيم عوض، وأحمد بلال البابا.

كما داهم جنود الاحتلال مقر لجنة إعمار الخليل في مدينة الخليل.

وأعلن الجيش في بيان صادر عنه صباح اليوم، مصادرة عشرات آلاف الشواقل من بلدة يطا.

وكانت نقطة تفتيش تابعة لـ "حرس الحدود الإسرائيلي" قرب الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، تعرّضت لإلقاء عبوة محلية الصنع الليلة الماضية حيث انفجرت ولم تقع إصابات أو أضرار. وقال المتحدث بلسان شرطة الاحتلال إن شابًا فلسطينيًا وصل إلى نقطة التفتيش وألقى العبوة وفرّ هاربًا.