الجمعة المقبلة تحمل إسم 'الوفاء لجرحى مسيرة العودة'

غزة / سما/

شمس نيوز/ غزة

أطلقت الهيئة الوطنية لـ"مسيرة العودة وكسر الحصار"، اليوم الثلاثاء، اسم "الوفاء لجرحى مسيرة العودة وكسر الحصار"، على الجمعة المقبلة، والتي تعد الثالثة عشر على إنطلاقها.

وكانت قد أكدت الهيئة في بيانات منفصلة، على استمرار فعاليات مسيرة العودة حتى تحقيق كافة أهدافها وكسر الحصار عن غزة.

وناشدت الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بفك الحصار عن غزة ومد العون الطبي.

وبلغت حصيلة اعتداء الاحتلال الإسرائيلي، منذ انطلاق مسيرة العودة الكبرى في 30 مارس وحتى اللحظة، 130 شهيدًا و14700 إصابة بجراح مختلفة واختناق بالغاز شرق قطاع غزة، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور أشرف القدرة.