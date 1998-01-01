الولايات المتحدة ستنسحب الليلة من مجلس حقوق الإنسان والسبب اسرائيل

واشنطن / وكالات /

ذكرت مصادر أمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، سيعلنان الليلة انسحاب الولايات المتحدة رسميا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ووفق ما ذكر مصدر أمريكي، فإن القرار يأتي بعد أشهر من مفاوضات بين الولايات المتحدة ومجلس حقوق الانسان من أجل "تغيير العلاقة والتعامل بين مجلس حقوق الإنسان وإسرائيل".

وفي السنوات الأخيرة، اعتمد مجلس حقوق الانسان سلسلة قرارات ضد إسرائيل، مما أثار الغضب الإسرائيلي. وتسعى اسرائيل الى تشكيل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة، يلوح بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة، في حال عدم إلغاء اجراءين يمسان بإسرائيل.

الاول: هو النقاش السنوي الدائم حول خرق حقوق الانسان، ظاهرا، من قبل اسرائيل. والثاني اللجنة التي تقوم بجمع معلومات حول الشركات التي تنشط في المناطق التي تم ضمتها اسرائيل لسيادتها من خارج الخط الاخضر مثل القدس والجولان وغيرها. ويشار الى ان إسرائيل والولايات المتحدة انسحبتا في السابق من هذا المجلس لكنهما عادتا اليه على امل ان يتغير الوضع.

وكانت تقارير سابقة أشارت الى أن المفاوضات بين الولايات المتحدة ومجلس حقوق الانسان وصلت الى طريق مسدود. وأشار المسؤول الأمريكي سابقا أيضا أن "السؤال ليس اذا ما ستنسحب الولايات المتحدة أم لا من مجلس حقوق الإنسان، إنما متى ستفعل ذلك".

والأسبوع الماضي، قرر المجلس إرسال بعثة محققين للتحقيق في القتلى الفلسطينيين الذين سقطوا في مسرات العودة، وحظي القرار بدعم 33 دولة فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت.