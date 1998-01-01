جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاونروا تعتزم إرجاء دفع الرواتب وتعليق بعض عملياتها في قطاع غزة

الثلاثاء 19 يونيو 2018 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاونروا تعتزم إرجاء دفع الرواتب وتعليق بعض عملياتها في قطاع غزة



القدس المحتلة / سما /

أعلن منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف الثلاثاء، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ستخفض بعد أسابيع مساعداتها العاجلة لغزة وغيرها في المنطقة.


وقال ملادينوف خلال اجتماع لمجلس الأمن، إن "الأونروا تعتزم إرجاء دفع الرواتب وتعليق بعض عملياتها في غزة في آب/ أغسطس المقبل"، مشيرا إلى أن "الوكالة تواجه أزمة مالية حادة بعد تخفيض الولايات المتحدة مساعداتها المقدمة لموازنة الأونروا العامة".


يشار إلى أن الإدارة الأمريكية أعلنت في كانون الثاني/ يناير الماضي أنها "ستخفض مساهمتها في الوكالة، حتى يوافق الفلسطينيون على العودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل، إلى جانب تنفيذ إصلاحات في سياسة عمل الأونروا"، وتعد واشنطن المساهم الأكبر في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والتي تقدم خدماتها لـ5.3 ملايين لاجئ في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا.


ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر للمانحين الاثنين المقبل في الأمم المتحدة، هو الثاني في ثلاثة أشهر بهدف إيجاب مصادر تمويل جديدة للأونروا، حيث نجح في آذار/ مارس الماضي مؤتمر مشابه عقد في روما في جمع 100 مليون دولار للوكالة، لكنه لم ينجح في جمع 446 مليون دولار تحتاج إليها لمواصلة أنشطتها.

#الاونؤوا #رواتب #غزة

أخبار ذات صلة

المالكي

المالكي: قطاع غزة سيشهد العديد من التسهيلات قريباً ابرزها الرواتب والكهرباء والمعبر

الاونروا: بدل ايجار عن 3 شهور لستة الاف عائلة مدمرة بيوتها في قطاع غزة

الاونروا :مليون $ من صندوق الاقصى لدعم وقود المشافي ومحطات المياه في قطاع غزة

قادة القسام

الاعلام العبري: هكذا تدير قيادة القسام عملياتها من غزة وقطر بـ“الريموت كونترول”

الرئيس عباس وموغيريني

توافق أوروبي على إرجاء الاستجابة لطلب الرئيس الاعتراف بالدولة الفلسطينية

مكبرات الصوت -ارشيفية

غزة : الشرطة تعتزم سحب مكبرات الصوت من الباعة المتجولين

الأكثر قراءة اليوم

مصر تقرر تمديد فتح معبر رفح حتى عيد الاضحى

هكذا جندت المخابرات الايرانية الوزير الاسرائيلي "سيغيف"!!

مسؤولون: السلطة تعوّل على رفض عربي لـ"صفقة ترامب"..وحماس تهدد

صور ...الطريق الى "تل ارميدة" بالملابس الداخلية

ماذا قال أردوغان عن موقف رونالدو من القضية الفلسطينية؟

في زيارة مفاجئة.. نتنياهو يجتمع مع الملك عبد الله الثاني في عمان

غادة عبد الرازق تفجر غضب الأردنيين بسبب الكساسبة (شاهد)

الأخبار الرئيسية

محلل عسكري إسرائيلي : الحرب مع غزة قاب قوسين او أدنى

ابو هولي : مفوض الاونروا ابلغ الدول المضيفة بنفاذ ميزانية برنامج الطوارئ وعدم ضمان فتح المدارس

سعدات

سعدات: التجاوزات بحق الجماهير بغزة والضفة تضع شعبنا أمام فوهة بركان قد ينفجر بأي لحظة

الرئيس عباس

الرئيس عباس يعارض مبادرة أمريكية لإعادة إعمار قطاع غزة لهذه الاسباب ..

سيغيف - ارشيف

هكذا جندت المخابرات الايرانية الوزير الاسرائيلي "سيغيف"!!

الاتصالات الفلسطينية