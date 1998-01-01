الاونروا تعتزم إرجاء دفع الرواتب وتعليق بعض عملياتها في قطاع غزة

القدس المحتلة / سما /

أعلن منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف الثلاثاء، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ستخفض بعد أسابيع مساعداتها العاجلة لغزة وغيرها في المنطقة.



وقال ملادينوف خلال اجتماع لمجلس الأمن، إن "الأونروا تعتزم إرجاء دفع الرواتب وتعليق بعض عملياتها في غزة في آب/ أغسطس المقبل"، مشيرا إلى أن "الوكالة تواجه أزمة مالية حادة بعد تخفيض الولايات المتحدة مساعداتها المقدمة لموازنة الأونروا العامة".



يشار إلى أن الإدارة الأمريكية أعلنت في كانون الثاني/ يناير الماضي أنها "ستخفض مساهمتها في الوكالة، حتى يوافق الفلسطينيون على العودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل، إلى جانب تنفيذ إصلاحات في سياسة عمل الأونروا"، وتعد واشنطن المساهم الأكبر في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والتي تقدم خدماتها لـ5.3 ملايين لاجئ في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا.



ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر للمانحين الاثنين المقبل في الأمم المتحدة، هو الثاني في ثلاثة أشهر بهدف إيجاب مصادر تمويل جديدة للأونروا، حيث نجح في آذار/ مارس الماضي مؤتمر مشابه عقد في روما في جمع 100 مليون دولار للوكالة، لكنه لم ينجح في جمع 446 مليون دولار تحتاج إليها لمواصلة أنشطتها.