جنوب سوريا: إسقاط طائرة بدون طيار إسرائيلية في القنيطرة

دمشق / وكالات /

ذكرت مصادر سوريا ونشطاء سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم إسقاط طائرة بدون طيار إسرائيلية في بلدة الحضر الواقعة في ريف القنيطرة داخل الأراضي السورية وبجانب خط وقف إطلاق النار الفاصل بين سوريا ومرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

وأكد الجيش الإسرائيلي سقوط الطائرة بدون طيار، مشيرا الى أنه "لا يوجد أي تخوف من إمكانية تسريب معلومات" بعد سقوطها.

ويوم أمس، أكدت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين، عن أن إسرائيل هي من قصفت منطقة حدودية في محافظة دير الزور شرق سوريا مما أدى الى مقتل العشرات من المسلحين بينهم عناصر من الحشد الشعبي العراقي.

من جهة أخرى، لا يزال الجيش السوري يستقدم تعزيزات عسكرية واسعة الى محافظتي القنيطرة ودرعا جنوب سوريا فيما يتوقع انطلاق معركة لاستعادة السيطرة على المحافظتين من المسلحين. وهذه المنطقة لها حساسيتها كونها منطقة حدودية مع الأردن وإسرائيل، وكذلك مرتفعات الجولان. وأشارت مصادر في وقت سابق الى فشل محاولات التوصل لاتفاق يمنع إطلاق حملة عسكرية.