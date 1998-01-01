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جيش الاحتلال يزرع مفخخات متفجرة على الجدار الحدودي مع غزة

الثلاثاء 19 يونيو 2018 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يزرع مفخخات متفجرة على الجدار الحدودي مع غزة



القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة "العبرية العاشرة" بأن الجيش قد زرع حقول ألغام ومفخخات متفجرة خداعية حول المعدات الهندسية التي تعمل في بناء الجدار الحدودي الحاجز مع قطاع غزة، والذي يتم بنائه لتحييد تهديدات الأنفاق الهجومية من قطاع  غزة.

ووفقا للقناة العاشرة فقد قام الجيش بنشر مفخخات على طول مسارات عمل الوحدات الهندسية في الجدار الحدودي الحاجز مع قطاع غزة.

وقد أوضحت القناة بأن الانفجار الذي حدث يوم أمس الاثنين والذي أسفر عن استشهاد فلسطيني واصابة آخرين أثناء محاولتهم اجتياز الجدار الحدودي للتسلل إلى المناطق الاسرائيلية بالقرب من معبر كارني، وقع نتيجة هذه المخففات التي يزرعها الجيش بالقرب من الأعمال الهندسية في الجدار الحدودي الحاجز مع قطاع غزة.

#جيش الاحتلال #مفخخات #غزة

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