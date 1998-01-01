جيب جديد لمطاردة المتسللين من غزة

وكالات

قررت شرطة حرس الحدود اشتراء جيبات ميدانية جديدة من نوع "كان إم لامع"، وذلك في إطار خطة تعزيز وتعاظم قوة شرطة حرس الحدود.

ووفقا لصحيفة "إسرائيل اليوم "فإن الحديث يدور عن جيب ميداني يتميز بقدرات كبيرة جدا بما في ذلك السرعة الكبيرة في السير في الصحراء، والعمل في الظروف الصعبة والمعقدة.

هذا وتهدف قوات حرس الحدود من شراء هذه الجيبات إلى تعزيز قدرة حرس الحدود في إحباط محاولات التسلل من قطاع غزة إلى المناطق الاسرائيلية، وذلك من خلال السرعة في ملاحقة ومطاردة من ينجح في اجتياز الجدار الحدودي مع قطاع غزة، كما تهدف من ذلك أيضا تعزيز قدرة حرس الحدود في مكافحة الإرهاب الزراعي ومحاولات تهريب المخدرات من الحدود المصرية.

هذا وسيتم تزويد الجيب الميداني الجديد للوحدات الخاصة في حرس الحدود، بما في ذلك اللواء التكتيكي الذي تم تشكيله مؤخرا في حرس الحدود لمنع عمليات التسلل من قطاع غزة إلى "إسرائيل".

ويشار إلى أنه قد تم اجراء سلسلة من التجارب الناجحة على الجيب الجديد في المناطق الصحراوية في الجنوب والمناطق الجبلية في شمال "إسرائيل".

ومن جانبه فقد أوضح قائد قوات حرس الحدود الجنرال يعقوب شبتاي في مقابلة مع صحيفة "إسرائيل" اليوم بأن حرس الحدود سيتزود ب12 جيب جديد من نوع "كان إم لامع"، كما سيتم التزود في المستقبل بأعداد أخرى من هذه الجيبات الميدانية المتقدمة.