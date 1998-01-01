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محلل اسرائيلي : الحرب في غزة قاب قوسين أو أدنى

الثلاثاء 19 يونيو 2018 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
محلل اسرائيلي : الحرب في غزة قاب قوسين أو أدنى



عكا للشؤون الإسرائيلية

قال المحلل العسكري في موقع "معاريف هشفوع" تل لف رام بأنه بالرغم من مزاعم وحجج الجيش الاسرائيلي من أنه يمتنع عن استهداف مطلقي الطائرات الورقية الحارقة لأسباب ودوافع قانونية، إلا أن الأسباب الحقيقية التي تدفع الجيش إلى الامتناع عن اغتيال مطلقي الطائرات الحارقة ناجمة عن تقديرات موقف عملياتية لدى المنظومة الأمنية.

وتابع المحلل تل لف رام في مقاله بأن ما يمنع الجيش من اغتيال مطلقي الطائرات الحارقة هو التهديد المركزي في الجبهة الشمالية مع سوريا وحزب الله، بالإضافة إلى أن هناك قرار اسرائيلي بعدم الدخول في مواجهة عسكرية أو عملية عسكرية موسعة في قطاع غزة في الوقت الحالي.

هذا وقد تطرق المحلل لف رام إلى مزاعم المنظومة الأمنية الإسرائيلية من أن حماس غير معنية أيضا في مواجهة عسكرية مع "إسرائيل" في الوقت الحالي، وأن قيادة حماس تدرك جيدا الأثمان الباهظة التي ستدفعها الحركة في حال دخلت في مواجهة عسكرية جديدة مع "إسرائيل"، موضحا بأنه بالرغم من هذه المزاعم إلا أنه لا يمكن تجاهل بأن حماس تستعد منذ الأشهر الأخيرة على قبول الرهان والمجازفة بالدخول في مواجهة عسكرية جديدة مع "إسرائيل"، الأمر الذي يجعل الحرب في غزة قاب قوسين أو أدنى.

#حرب #غزة

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