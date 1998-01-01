جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شبكة المنظمات الأهلية تدين قمع الاعتصامات السلمية في غزة والضفة

الثلاثاء 19 يونيو 2018 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
شبكة المنظمات الأهلية تدين قمع الاعتصامات السلمية في غزة والضفة



رام الله/سما/

 

ادانت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بأشد العبارات الاجراءات القمعية المتبعة من قبل السلطات الحاكمة في كل من الضفة والقطاع والتي تم بها الاعتداء على ادانت الاعتصامات السلمية التي تطالب برفع العقوبات وصيانة حقوق الاسرى وانهاء الانقسام .

وترى الشبكة بهذه الاعتداءات تعدياً سافراً على منظومة حقوق الانسان وخاصة على الحق بالراي والتعبير والتجمع السلمي ، كما أنها تشكل تجاوزاً لالتزامات السلطة الفلسطينية بالمعاهدات الدولية وتحديداً العهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية .

وقالت إن أخطر ما أفرزه الانقسام يكمن بالتحول إلى انظمة تسلطية مركزية لا تستند إلى المؤسسات التمثيلية وآليات المشاركة والمسائلة والمحاسبة ، بما يرمي إلى الحفاظ على السلطة عبر استخدام كل الوسائل الجبرية بعيداً عن أدوات الديمقراطية والمشاركة واحترام الراي الآخر والتعددية .

بالوقت الذي تشكل هذه الانتهاكات تجاوزاً لمبادئ حقوق الانسان فإنها تشكل انتهاكاً ايضاً للقانون الاساسي الفلسطيني الذي يكفل الحق بالتجمع السلمي .

واوضحت إن محاسبة ومساءلة متخذي قرارات القمع ومنفذيه يشكل المدخل العملي لإعادة وترميم الحالة الراهنة التي تضررت كثيراً جراء الانقسام .

وقالت "لقد بات مطلوباً وقف التراشقات الاعلامية والتحريضية المتبادلة ورفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة فوراً والعمل على تنفيذ اتفاقات المصالحة الوطنية على قاعدة تضمن الشراكة والديمقراطية واحترام التعددية كمخرج وحيد لصيانة وحدة النسيج السياسي والاجتماعي وتمكينه ومن اجل المساهمة في تعزيز مقومات الصمود وافشال المخططات التي تحاول تصفية القضية". 

 


أخبار ذات صلة

السنوار

السنوار: نريد حل مشاكل غزة بالطرق السلمية وإنّ اضطررنا سنتجه للمقاومة المسلحة

حملة اعتقالات واسعة في القدس والضفة

انتفاضة - ارشيف

إصابات في تجدد المواجهات في القدس والضفة وغزة

cc

النص الكامل لمشروع تقاعد قوى الامن الفلسطينية في غزة والضفة

ابو مرزوق : دولة فدرالية بين غزة والضفة حل من حلول الانقسام الداخلي الفلسطيني

حماس : غزة والضفة تحت الاحتلال والحديث عن دولة واشكالها غير وارد قبل التحرير

الأكثر قراءة اليوم

مصر تقرر تمديد فتح معبر رفح حتى عيد الاضحى

حماس تأسف لما حدث في ساحة "سرايا غزة" وتؤكد انه لم يكن مخططا

مسؤولون: السلطة تعوّل على رفض عربي لـ"صفقة ترامب"..وحماس تهدد

صور ...الطريق الى "تل ارميدة" بالملابس الداخلية

اسرائيل : الطائرات الحارقة حققت ما لم تحققه الصواريخ طوال 50 يوما في 2014

هكذا جندت المخابرات الايرانية الوزير الاسرائيلي "سيغيف"!!

ماذا قال أردوغان عن موقف رونالدو من القضية الفلسطينية؟

الأخبار الرئيسية

ابو هولي : مفوض الاونروا ابلغ الدول المضيفة بنفاذ ميزانية برنامج الطوارئ وعدم ضمان فتح المدارس

محكمة اسرائيلية باللد تلغي اعترافات المتهمين بقتل عائلة دوابشة حرقا

سعدات

سعدات: التجاوزات بحق الجماهير بغزة والضفة تضع شعبنا أمام فوهة بركان قد ينفجر بأي لحظة

الرئيس عباس

الرئيس عباس يعارض مبادرة أمريكية لإعادة إعمار قطاع غزة لهذه الاسباب ..

طائرات ورقية - ارشيف

المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يشرعن اغتيال مطلقي الطائرات الورقية من غزة

الاتصالات الفلسطينية