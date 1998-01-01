(فيديو)- فلسطيني يحول قنابل الغاز الإسرائيلية لقطع فنية

قناة الغد

في بيته جنوب قطاع غزة المحاصر، قرر أحمد ابو عطا، تحدي الاحتلال الإسرائيلي وتحويل فوارغ قنابل الغاز التي اطلقها الجيش على المتظاهرين السلميين خلال مسيرة العودة على امتداد حدود القطاع، إلى قطع فنية.

وحوّل أبو عطايا قنابل الغاز إلى أواني للزهور وقطع فنية أخرى.

ويقول "أذهب إلى الحدود، لجمع قنابل الغاز وأنقلهم للمنزل، ثم أعيد تنظيفها بالماء لمدة يومين، حتى تخرج رائحة الغاز بداخلها".

ونحو 1500 من فوارغ قنابل الغاز جمعها ابو عطايا من منطقة الحدود وحوّلها إلى قطع فنية بهدف إحياء المواجهات مع الاحتلال خلال مسيرة العودة.

ويقول: "حتى نتذكر بلادنا وجبروت الاحتلال، الاحتلال لا يطلق علينا الورود، بل يطلق الموت، هو يزرع الموت ونحن نحصد الحياة، نحن أصحاب رسالة".

وانطلقت مسيرات العودة نهاية شهر مارس الماضي، على امتداد حدود قطاع غزة، للتأكيد على حق العودة ورفع الحصار الاسرائيلي عن القطاع، حيث قتل خلالها أكثر من 120 فلسطيني، وجرح أكثر 13 ألف خلال تلك المظاهرات السلمية.