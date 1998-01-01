تنويه هام جدا من الدفاع المدني في طل توقع ارتفاع الحرارة الى 50 درجة خلال ايام

*بسبب أزدياد درجات الحرارة* خلال الايام القادمة بين 47 و 50 درجة مئوية وظهور سحب ركامية تسبب الكتمه في الجو وذلك على معظم المناطق
*وهذه بعض التحذيرات والتنبيهات ...*
*يجب إخلاء السيارات من:*
1- المواد الغازيه.
2-القداحات .
3-المشروبات الغازية.
4- العطورات وبطاريات الاجهزة بشكل عام.
5- يجب فتح نوافذ السياره بشكل بسيط ( تنسيم ).
6- عدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل
7- تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية.
8- عدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية.
9- عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.
*يجب الانتباه من العقارب والثعابين* فسوف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المزارع والبيوت للبحث عن البراد.
*الاكثار* من شرب الماء والسوائل.
*الحرص* على عدم تشغيل سخانات الماء.
*الحرص* على عدم وضع إسطوانات الغاز في الشمس.
*التأكد من عدم زيادة الأحمال* على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصاً في أوقات ذروة الحرارة.
*البعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة* وخصوصاً خلال الفترة من الساعة ١٠ صباحاً وحتى الساعة ٣ ظهراً.
*وضع علب ماء في الشبابيك* والاحواش والاسوار والمزارع والبلكونات. وذلك لري عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات ...
*وأخيراً:* فضلاً شارك بنشرهذه المعلومات فغيرك لا يعلم و قد يقرأها لأول مرة ...
*القيادة العامة للدفاع المدني*