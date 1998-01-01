تنويه هام جدا من الدفاع المدني في طل توقع ارتفاع الحرارة الى 50 درجة خلال ايام

غزة/سما/





*بسبب أزدياد درجات الحرارة* خلال الايام القادمة بين 47 و 50 درجة مئوية وظهور سحب ركامية تسبب الكتمه في الجو وذلك على معظم المناطق

*وهذه بعض التحذيرات والتنبيهات ...*

*يجب إخلاء السيارات من:*

1- المواد الغازيه.

2-القداحات .

3-المشروبات الغازية.

4- العطورات وبطاريات الاجهزة بشكل عام.

5- يجب فتح نوافذ السياره بشكل بسيط ( تنسيم ).

6- عدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل

7- تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية.

8- عدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية.

9- عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.

*يجب الانتباه من العقارب والثعابين* فسوف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المزارع والبيوت للبحث عن البراد.

*الاكثار* من شرب الماء والسوائل.

*الحرص* على عدم تشغيل سخانات الماء.

*الحرص* على عدم وضع إسطوانات الغاز في الشمس.

*التأكد من عدم زيادة الأحمال* على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصاً في أوقات ذروة الحرارة.

*البعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة* وخصوصاً خلال الفترة من الساعة ١٠ صباحاً وحتى الساعة ٣ ظهراً.

*وضع علب ماء في الشبابيك* والاحواش والاسوار والمزارع والبلكونات. وذلك لري عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات ...

*وأخيراً:* فضلاً شارك بنشرهذه المعلومات فغيرك لا يعلم و قد يقرأها لأول مرة ...

*القيادة العامة للدفاع المدني*