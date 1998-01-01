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تنويه هام جدا من الدفاع المدني في طل توقع ارتفاع الحرارة الى 50 درجة خلال ايام

الثلاثاء 19 يونيو 2018 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنويه هام جدا من الدفاع المدني في طل توقع ارتفاع الحرارة الى 50 درجة خلال ايام



غزة/سما/


 
 *بسبب أزدياد درجات الحرارة* خلال الايام القادمة بين 47 و 50 درجة مئوية وظهور سحب ركامية تسبب الكتمه في الجو وذلك على معظم المناطق 
*وهذه بعض التحذيرات والتنبيهات ...*

 *يجب إخلاء السيارات من:*
1- المواد الغازيه.
2-القداحات .
3-المشروبات الغازية.
4- العطورات وبطاريات الاجهزة بشكل عام. 
5- يجب فتح نوافذ السياره بشكل بسيط ( تنسيم ).
6- عدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل 
7- تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية. 
8- عدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية.
9- عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر. 

 *يجب الانتباه من العقارب والثعابين* فسوف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المزارع والبيوت للبحث عن البراد.

 *الاكثار* من شرب الماء والسوائل.

 *الحرص* على عدم تشغيل سخانات الماء.

 *الحرص* على عدم وضع إسطوانات الغاز في الشمس.

 *التأكد من عدم زيادة الأحمال* على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصاً في أوقات ذروة الحرارة.

 *البعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة* وخصوصاً خلال الفترة من الساعة ١٠ صباحاً وحتى الساعة ٣ ظهراً. 

 *وضع علب ماء في الشبابيك* والاحواش والاسوار والمزارع والبلكونات. وذلك لري عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات ...

*وأخيراً:* فضلاً شارك بنشرهذه المعلومات فغيرك لا يعلم و قد يقرأها لأول مرة ...

 *القيادة العامة للدفاع المدني*


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