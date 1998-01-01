عائلة "غولدين" تطلب الإبقاء على جثامين 3 شهداء

القدس المحتلة / سما /

أبلغت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، محكمة العدل العليا، بنيتها تسليم الجانب الفلسطيني جثامين ثلاثة شهداء نفذوا عمليات فدائية أو حاولوا القيام بها خلال الأشهر الماضية.

وذكر موقع هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أن عائلة الضابط المفقود في قطاع غزة هدار غولدين، تقدمت بطلب التماس إلى المحكمة يلزم حكومة الاحتلال بتطبيق قرارات المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" والقاضية بعدم تسليم الجثامين.

وقالت العائلة، إن تسليم جثامين الشهداء قد يشجع فصائل المقاومة الفلسطينية على تنفيذ عمليات خطف أخرى لجنود جيش الاحتلال.

وعُلم أن الشهداء الثلاثة هم: محمد صبحي عنبر من طولكرم، ورامي وحيد صبارنة من قرية بيت أمر قضاء الخليل، ومحمد عبد الكريم مرشود من مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس.