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رحيل الممثلة المصرية آمال فريد بعد صراع مع المرض (صورة)

الثلاثاء 19 يونيو 2018 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
رحيل الممثلة المصرية آمال فريد بعد صراع مع المرض (صورة)



القاهرة / وكالات /

توفيت اليوم الثلاثاء الممثلة آمال فريد إحدى أيقونات السينما المصرية في منتصف القرن العشرين عن عمر ناهز الـ80 عاما بعد صراع مع المرض.


ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الصحة قوله إن الفنانة توفيت داخل أحد مستشفيات القاهرة في وقت مبكر من صباح اليوم.

ولدت آمال فريد عام 1938 وتخرجت في كلية الآداب، ولمع نجمها في آفاق السينما في الخمسينيات والستينيات قبل أن تتفرغ لحياتها الأسرية.

قدمها المخرج عز الدين ذو الفقار كوجه جديد في فيلم (موعد مع السعادة) ببطولة فاتن حمامة وعماد حمدي عام 1954. ومنحها المخرج حلمي رفلة دور البطولة في فيلم (ليالي الحب) عام 1955 أمام الفنان عبد الحليم حافظ الذي غنى فيه باقة من أعذب أغانيه، وفي العام التالي شاركته بطولة فيلم (بنات اليوم) من إخراج هنري بركات.

اشتهرت بدور الفتاة الرقيقة وقدمت عددا قليلا من الأفلام استطاعت من خلالها ترك بصمة مؤثرة في السينما المصرية رغم قصر عمرها الفني.

من أبرز أفلامها: (صراع مع الحياة) و(امرأة في الطريق) و(إحنا التلامذة) و(بنات بحري) و(بداية ونهاية) و(وداعا يا حب).

شاركت الممثل الكوميدي إسماعيل ياسين في أربعة أفلام هي: (إسماعيل ياسين في جنينة الحيوانات) و(إسماعيل ياسين في الطيران) و(إمسك حرامي) و(حماتي ملاك).



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