كتائب حزب الله في العراق تهدد بفتح مواجهة مع "إسرائيل"

بغداد / وكالات /

نشر موقع "كان الإسرائيلي" ما وصفه بتهديد كتائب حزب الله في العراق والموالية لإيران، بفتح مواجهة مع "إسرائيل" والولايات المتحدة عقب الغارة الجوية التي استهدفت مواقعها في منطقة البوكمال -الواقعة بين العراق وسوريا فجر أمس.

وكان مصدر امريكي كبير قال أمس، "إن إسرائيل هي التي نفذت هذه الغارة". ووفق الموقع الإسرائيلي فقد اعتبرت الكتائب ان هدفها يقتصر على تأمين الحدود العراقية السورية وملاحقة فلول داعش،

وفي وقت سابق أفادت صحيفة الجريدة الكويتية أن "إسرائيل" نفذت الغارة بعد الحصول على موافقة من واشنطن وموسكو.

ومضت الصحيفة تقول إن "إسرائيل" أرادت إيصال رسالة مفادها "أنها تنوي إخراج إيران من الأراضي السورية كافة، وأن موافقة طهران على "اتفاق الجنوب" الذي ينص على إخراج قواتها من جنوب سوريا، لا يعني أنه يمكنها العمل بحرية في سائر المناطق السورية".