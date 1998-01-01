جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محكمة إسرائيلية ترفض اعترافات قتلة عائلة دوابشة!

الثلاثاء 19 يونيو 2018 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة إسرائيلية ترفض اعترافات قتلة عائلة دوابشة!



القدس المحتلة / سما /

رفضت المحكمة المركزية في اللد، اليوم الثلاثاء، الاعترافات التي قدمت للمستوطنين الذين أقدموا على قتل عائلة دوابشة حرقا في بلدة دوما بنابلس عام 2015.

وبحسب يديعوت أحرونوت، فإن القضاة اعتبروا أن تلك الاعترافات انتزعت من المشتبه بهم بتنفيذ الجريمة تحت التعذيب ولا يمكن الأخذ بها.

وقررت المحكمة استبعاد تلك الاعترافات من المحكمة للمشتبه بهما بتنفيذ العملية. لكنها قبلت اعترافات المتهم الرئيس بالجريمة عميرام بن أولئيل والتي أخذت قبل تعرضه للتعذيب في وقت لاحق، ورفضت اعترافات المتهم الآخر.

ويحاول فريق الدفاع عن المستوطنين القتلة محاولة منع إدانتهم بتنفيذ الجريمة مع عدم وجود اعترافات بعيدا عن تلك التي اتخذت تحت التعذيب من قبل عناصر جهاز الأمن العام "الشاباك".

ويقضي القانون الإسرائيلي بعدم القبول بأي أدلة لا تخرج من المشتبه بهم إلا بمحض إرادتهم.

وحضر المحاكمة جد العائلة حسين دوابشة ونواب من القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي.

وقال حسين دوابشة جد الطفل أحمد قبيل بدء المحاكمة أنهم فوجئوا بتحويل القضية إلى إثبات صحة الاعترافات بعد أن كانت الاتهامات واضحة ضدهم. مطالبا بضرورة تطبيق الأحكام القانونية ضدهم وإصدار حكم بإعدام القتلة.

#محكمة إسرائيلية #عائلة دوابشة

أخبار ذات صلة

دوابشه- ارشيف

نجاة عائلة دوابشة نتيجة احراق المستوطنين منزلهم في دوما جنوب نابلس

قتلة الشهيد مازن فقهاء

والدة أحد قتلة الشهيد فقهاء ترفض تلبية أمنية ولدها قبل اعدامه

رام الله : محكمة إسرائيلية تُقرّ سجن بريطانيّ نقل أموالًا لحماس

عميل -ارشيفية

حكم غير مسبوق.. محكمة إسرائيلية تطالب السلطة بدفع تعويضات لعملاء مع الاحتلال !

الشهيد مازن فقهاء

فيديو اعترافات العملاء ..داخلية غزة تكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال الشهيد فقهاء

عميل

بالفيديو: اعترافات مثيرة.. كيف أسقط الاحتلال الإسرائيلي العميل "ص،ع"؟

الأكثر قراءة اليوم

مصر تقرر تمديد فتح معبر رفح حتى عيد الاضحى

حماس تأسف لما حدث في ساحة "سرايا غزة" وتؤكد انه لم يكن مخططا

مسؤولون: السلطة تعوّل على رفض عربي لـ"صفقة ترامب"..وحماس تهدد

صور ...الطريق الى "تل ارميدة" بالملابس الداخلية

اسرائيل : الطائرات الحارقة حققت ما لم تحققه الصواريخ طوال 50 يوما في 2014

ماذا قال أردوغان عن موقف رونالدو من القضية الفلسطينية؟

في زيارة مفاجئة.. نتنياهو يجتمع مع الملك عبد الله الثاني في عمان

الأخبار الرئيسية

محكمة اسرائيلية باللد تلغي اعترافات المتهمين بقتل عائلة دوابشة حرقا

سعدات

سعدات: التجاوزات بحق الجماهير بغزة والضفة تضع شعبنا أمام فوهة بركان قد ينفجر بأي لحظة

الرئيس عباس

الرئيس عباس يعارض مبادرة أمريكية لإعادة إعمار قطاع غزة لهذه الاسباب ..

طائرات ورقية - ارشيف

المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يشرعن اغتيال مطلقي الطائرات الورقية من غزة

سيغيف - ارشيف

هكذا جندت المخابرات الايرانية الوزير الاسرائيلي "سيغيف"!!

الاتصالات الفلسطينية