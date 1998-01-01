جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محكمة اسرائيلية باللد تلغي اعترافات المتهمين بقتل عائلة دوابشة حرقا

الثلاثاء 19 يونيو 2018 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة اسرائيلية باللد تلغي اعترافات المتهمين بقتل عائلة دوابشة حرقا



القدس المحتلة/سما/

رفضت المحكمة المركزية في مدينة اللد، اليوم الثلاثاء، الاعترافات التي جمعها "الشاباك" من الإرهابيين قتلة عائلة دوابشة في قرية دوما جنوب نابلس.

واوضحت مصادر عبرية ان المحكمة ألغت جميع الاعترافات التي "انتزعت تحت الضغط الجسدي" عن المتهمين، وقضت بان معظم اعترافات المتهم عميرام بن اوليئيل مقبولة، فيما رفضت قبول اعترافات المتهم الاخر وهو قاصر.

من جانبه قال النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة: "إننا نقف مع عائلة دوابشة، العائلة التي كانت ضحية لأبشع إرهاب ممكن أن يكون، حرق عائلة بأسرها فقط لأنها تنتمي إلى الشعب العربي الفلسطيني".

وقال عودة من امام المحكمة "نحن نعرف أن المجرمين الرئيسيين هم رئيس الحكومة وعصابته الذين يشيطنون الفلسطيني ويحرّضون. وهذه الأعمال الإرهابية هي بنات شرعية للأيدلوجية العنصرية للاحتلال وقادته".

وإذا قررت المحكمة أن طريقة الحصول على اعترافات المتهمين غير مقبولة، فربما لن تتمكن النيابة من مواصلة إجراءات المحاكمة في هذه القضية.

وفي حين قبلت المحكمة اعترافات المتهم القاصر بشأن علاقته بشبكة "تمرد قومي"، إلا أنها ألغت الاعترافات التي تربطه بجريمة قتل أبناء عائلة دوابشة، بالذريعة ذاتها، وهي استخدام وسائل جسدية.

وكانت قد عقدت الجلسة بشكل مغلق، وذلك بادعاء "الخشية على أمن الدولة"، لأن التحقيق مع المتهمين كان من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، ولتجنب الكشف عن وسائل وطرق عمل الجهاز.

كما جاء أن المتهمين اعترفوا بالجريمة في التحقيق الأولي الذي استخدم فيه الضغط الجسدي، واعترفوا مرة أخرى بدون أي ضغوطات. ومع إلغاء القاضية الاعترافات الأولى، بات بإمكان محامي المتهمين الادعاء بأن الاعترافات الأولية انتزعت تحت التعذيب، في حين أن الاعترافات الثانية كانت بسبب الخشية من التعرض للتعذيب مرة أخرى.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإنه يوجد لدى وزارة القضاء أدلة أخرى، تشتمل على "تفاصيل خفية" يعرفها فقط من كان في موقع الجريمة. ومع ذلك، فإن إلغاء الاعترافات سينقل المحاكمة إلى مستوى يعتبر جزء لا بأس به منها كأدلة ظرفية، الأمر الذي يضعف الملف كثيرا.

يشار إلى أن لائحة الاتهام كانت قد نسبت لبن ألوئيل نفسه جريمة القتل في دوما، ونسبت للقاصر التخطيط للقتل.

كما تجدر الإشارة إلى أن المدعي العام والمستشار القضائي للحكومة قد تابعا التحقيق عن كثب. كما أن القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة، راز نزري، زار معتقل الشاباك، وكتب إلى محامي المعتقلين أن "الوضع الجسدي والنفسي للمعتقلين سوي، وهناك فجوات بين الادعاءات التي سمعناها منهم مباشرة وبين ما ادعي باسمهم علانية".


أخبار ذات صلة

دوابشه- ارشيف

نجاة عائلة دوابشة نتيجة احراق المستوطنين منزلهم في دوما جنوب نابلس

حرق

فيديو : اصابة مواطن حاول الانتحار حرقا في غزة

حرق -ارشيفية

غزة : اصابة مواطن بجراح خطرة جدا حاول الانتحار حرقا

الشاب الذي حرق نفسه

إصابة شاب بجروح خطيرة جراء محاولته الانتحار حرقا في مدينة غزة

الشهيد مازن فقهاء

فيديو اعترافات العملاء ..داخلية غزة تكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال الشهيد فقهاء

عميل

بالفيديو: اعترافات مثيرة.. كيف أسقط الاحتلال الإسرائيلي العميل "ص،ع"؟

الأكثر قراءة اليوم

مصر تقرر تمديد فتح معبر رفح حتى عيد الاضحى

حماس تأسف لما حدث في ساحة "سرايا غزة" وتؤكد انه لم يكن مخططا

مسؤولون: السلطة تعوّل على رفض عربي لـ"صفقة ترامب"..وحماس تهدد

صور ...الطريق الى "تل ارميدة" بالملابس الداخلية

اسرائيل : الطائرات الحارقة حققت ما لم تحققه الصواريخ طوال 50 يوما في 2014

ماذا قال أردوغان عن موقف رونالدو من القضية الفلسطينية؟

في زيارة مفاجئة.. نتنياهو يجتمع مع الملك عبد الله الثاني في عمان

الأخبار الرئيسية

سعدات

سعدات: التجاوزات بحق الجماهير بغزة والضفة تضع شعبنا أمام فوهة بركان قد ينفجر بأي لحظة

الرئيس عباس

الرئيس عباس يعارض مبادرة أمريكية لإعادة إعمار قطاع غزة لهذه الاسباب ..

طائرات ورقية - ارشيف

المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يشرعن اغتيال مطلقي الطائرات الورقية من غزة

سيغيف - ارشيف

هكذا جندت المخابرات الايرانية الوزير الاسرائيلي "سيغيف"!!

معبر رفح

مصر تقرر تمديد فتح معبر رفح حتى عيد الاضحى

الاتصالات الفلسطينية