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"كهرباء القدس" تتعامل مع 330 عطلاً كهربائياً خلال أيام عيد الفطر

الثلاثاء 19 يونيو 2018 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أكدت شركة كهرباء محافظة القدس أن طواقمها الفنية والهندسية تعاملت خلال عيد الفطر السعيد مع  330 عطل كهربائي وطارئ في مختلف مناطق الامتياز، حيث بلغ مجموع عدد المكالمات الهاتفية الوادرة الى مركز الاتصال التابع للشركة 2538 اتصال.

ووفق مدير عام الشركة م. هشام العمري فإن الشركة تعاملت مع هذه الأعطال الكهربائية من خلال فرق الطوارئ التي عملت في الميدان على مدار الساعة لتأمين التيار الكهربائي للمشتركين طيلة عيد الفطر السعيد في كافة مناطق امتياز الشركة، حيث بلغ عدد الأعطال الكهربائية التي تعاملت معها الفرق الفنية في القدس 97 عطلاً، وفي مدينة رام الله 133 عطلاً، وفي بيت لحم 59 عطلاً، أما في مدينة أريحا فقد بلغت 41 عطلاً.

وثمن العمري سرعة استجابة الطواقم الفنية والهندسية لإصلاح الأعطال الكهربائية، وإعادة التيار الكهربائي للمشتركين، هذا بالإضافة إلى إدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال عبر إنارة الشوارع والأزقة والحارات وتزيينها في مناطق الامتياز.

 
#كهرباء القدس

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