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الشرطة تكشف ملابسات جريمة سرقة وتشهير عبر موقع الفيس بوك في الخليل

الثلاثاء 19 يونيو 2018 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة سرقة وتشهير عبر الفيس بوك والتي طالت احدى السيدات في الخليل.   

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها احدى السيدات لشرطة المباحث العامة تتعلق بقيام مجهول بسرقة صورها ومعلوماتها الشخصية من على صفحتها على موقع الفيس بوك والتشهير بها، على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري الالكتروني لكشف ملابسات الجريمة .

وأضاف البيان، بأنه وبعد الانتهاء من جمع المعلومات والأدلة الالكترونية، فقد تمكنت وحدة الجرائم الالكترونية من تحديد هوية المشتبه به والقاء القبض عليه اصولا، وبسماع اقواله افاد قيامه بسرقة صور ومعلومات المشتكية من صفحتها على موقع الفيس بوك والتشهير بها والإساءة لسمعتها  .

وأكد البيان، توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .

#الشرطة

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