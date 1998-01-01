6 عناصر أساسية لنجاح أي علاقة عاطفية.. احرصى عليها

تبنى العلاقات الناجحة، على التعاون والتكافؤ بين الطرفين، وذلك حتى يعرف كل منهما ما له من حقوق، وما عليه من واجبات، وعند الدخول في أي علاقة جديدة، يجب الحفاظ على مجموعة من الأساسيات، وعدم التفريط أو التضحية بها، مهما كان الثمن، وهي كما أوردها موقع “إليت ديلي”، ما يلي:

أهدافك بالحياة

العثور على شريك الحياة، يعد من أهم الأهداف التي يسعى إليها الكثيرون، لكن يجب أن تستمر في النضال لتحقيق الأهداف الأخرى.

مساحة من الحرية

لا شك أن مساحة الحرية التي كنت تتمتع بها، عندما كنت أعزب ستقل عندما تدخل في علاقة عاطفية، لكن ذلك لا يعني أن تتخلى عن استقلاليتك ومساحتك في الحرية باتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بحياتك.

أصدقاؤك

يجب أن يتقبل شريك حياتك وجود أصدقائك، ولا يبعدك عنهم، خاصة إن كانت علاقتك بهم صحية وجيدة ويدعمونك في حياتك.

لا تلغي شخصيتك

يجب ألا تلغي شخصيتك وثقتك بنفسك خلال علاقتك مع الشريك، بل يجب أن يكون كل منكما مكملًا للآخر، وليس بديلًا عنه.

اهتماماتك وهواياتك

لا يجب أن تتخلى عن الاهتمامات والهوايات فهي جزء من شخصيتك التي يجب المحافظة عليها دائمًا.

سعادتك وصحتك

يجب أن تكون أي علاقة مصدر لسعادتك وتعزيز صحتك، وأي علاقة لا تحافظ على هذين الركنين فهي علاقة غير سليمة