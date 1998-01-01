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الشرطة تتعامل مع قنبلة يدوية من مخلفات جيش الاحتلال في الخليل

الثلاثاء 19 يونيو 2018 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

تعاملت الشرطة اليوم مع قنبلة يدوية قديمة من مخلفات جيش الاحتلال عثر عليها أحد المزارعين في ارضه بمدينة يطا جنوب الخليل . 

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات مديرية الشرطة من قبل أحد المواطنين مفاده عثوره على جسم مشبوه أثناء عمله داخل أرضه بمدينة يطا، على الفور تحركت للمكان وحدة هندسة المتفجرات لمعاينة هذا الجسم وللتعامل معه .

وأضاف البيان، بأنه وبعد معاينة الجسم تبين بأنه عبارة عن قنبلة يدوية قديمة من مخلفات جيش الاحتلال، بناء على ذلك قامت وحدة هندسة المتفجرات بنقل هذه القنبلة من المكان وإتلافها بشكل آمن .

هذا وناشد البيان، كافة المواطنين بضرورة سرعة الإبلاغ عن أي جسم مشبوه يتم العثور عليه من خلال الاتصال عبر الرقم المجاني للشرطة 100، داعياً الجميع إلى عدم الاقتراب من الاجسام المشبوهة والعبث بها نظرا لما تشكله هذه الأجسام من خطورة على حياتهم .

#الشرطة #جيش الاحتلال

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