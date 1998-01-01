عمرو يوسف يمنع زوجته كندة علوش من التحدث باللهجة السورية!

وكالات / سما /

كشف الفنان عمرو يوسف عن إنه منع زوجته الفنانة كندة علوش أن تتحدث بالسوري أمامه، وذلك خلال فترة تحضيره لشخصية "طايع" في مسلسله الرمضاني الذي حمل نفس الاسم.

وقال عمرو يوسف إنه تدرب على التحدث بالصعيدي قبل بدء التصوير بحوالي 3 شهور، حتى يستطيع أن يتقن "اللكنة" خاصة وإنها المرة الأولى التي يتحدث بها.

وأضاف عمرو يوسف خلال لقائه في برنامج "هنا العاصمة"، إنه وقع في خطأ في الأيام الأولى من التصوير، حيث قال كلمة سوري في وسط حواره، الأمر الذي دفعه أن يطلب من زوجته كندة علوش ألا تتحدث سوري أمامه في المنزل.

وتابع عمرو يوسف حديثه بأنه كان يتحدث مع أصدقائه وداخل المنزل باللكنة الصعيدي حتى يستطيع أن يتقنها، على الرغم أن هذا التصرف عرضه لمواقف مضحة وسخرية من حوله، ولكن كان هدفه هو إتقان الحديث بالصعيدي.

وأكد عمرو يوسف إنه تحدث صعيدي بطريقة مفهومة ليكون الحوار واضح للجمهور، إلى جانب حتى يتقن هو ذاته أسلوب الحديث على هذا النحو.