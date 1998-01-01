توقعات بوصول الدفعة الثانية من لاعبي هلال القدس الى غزة اليوم

وكالات / سما /

يتوقع أن تصل الدفعة الثانية من وفد نادي هلال القدس- بطل كأس الضفة الغربية إلى قطاع غزة اليوم الثلاثاء لخوض مباراة الذهاب أمام بطل كأس القطاع شباب خان يونس في نهائي بطولة كأس فلسطين لكرة القدم للموسم 2017-2018.

وكان الجيش الإسرائيلي، سمح يوم أمس الاثنين بدخول الدفعة الاولى التي تضم 4 لاعبين، هم: تامر صلاح, ومحمد يامين, ومراد إسماعيل, وساري جاد الله، إلى جانب إياد فلنة مدرب حراس المرمى، وعصام الصوص المعالج, بالإضافة لثلاثة من مشجعي النادي، وذلك ضمن سياسة الاعاقة التي تنتهجها السلطات الاسرائيلية وبموجبها تم رفض دخول اللاعب مصطفى أبو قطيف.

وأكد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن المباراة ستقام في موعدها الأربعاء على ملعب فلسطين الوزاري عند الساعة الخامسة عصراً في حال جرت عملية دخول اللاعبين كالمعتاد.