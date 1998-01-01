  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس يعارض مبادرة أمريكية لإعادة إعمار قطاع غزة لهذه الاسباب ..

الثلاثاء 19 يونيو 2018 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يعارض مبادرة أمريكية لإعادة إعمار قطاع غزة لهذه الاسباب ..



القدس المحتلة / سما /

صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الاثنين، إن السلطة الفلسطينية لن تتعاون مع المبادرة الأمريكية لجمع مساعدات مالية من دول الخليج لإعادة بناء قطاع غزة.

وحسب عباس، فإن هدف هذه الخطة هو الفصل السياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية.

و قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن القيادة الفلسطينية بعثت مؤخراً برسائل مماثلة إلى البلدان التي يوشك الوفد الأمريكي على زيارتها، مع التركيز على المملكة العربية السعودية وقطر.

ووفقاً لمصادر السلطة الفلسطينية، فمن المحتمل جداً أن يقوم ممثل عن الرئيس عباس بزيارة هذه الدول من أجل توضيح موقفه.

وقال مصدر رفيع في السلطة الفلسطينية لصحيفة "هآرتس": "من الواضح لنا أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى خطة تتماشى مع ما تم اقتراحه بالفعل - بأن تكون الدولة الفلسطينية هي قطاع غزة وأن يقام المطار في سيناء، بينما ستصبح الضفة الغربية نوعًا من الإدارة المدنية الموسعة. لقد تم رفض هذه الخطة على الفور من جانبنا، وهذه المرة لن توافق الدول العربية بأي شكل من الأشكال على مثل هذا المخطط".

في السلطة الفلسطينية، تعزز الانتقاد على خلفية الصراع الداخلي مع حماس. ويعتقد مسؤولو السلطة الفلسطينية بأن حماس لن تسارع إلى تبني الخطة الأمريكية، لكنها لن تعترض على المشاريع المدنية التي ستحسن مستوى المعيشة في قطاع غزة - تحت رعاية الأمم المتحدة أو تحت رعاية الدول العربية وعلى رأسها قطر.

من ناحيتها، تأمل الإدارة الأمريكية أن تساعد هذه المشاريع في تهدئة الوضع الأمني في قطاع غزة وخلق زخم إيجابي لعرض خطة ترامب السلمية، التي لم يتم الإعلان عن موعد نشرها بعد.

ومن بين أمور أخرى، يجري فحص بناء محطة للطاقة وميناء بحري في منطقة سيناء، لخدمة سكان قطاع غزة.

وجاء في بيان نشره نبيل أبو ردينة، الناطق بلسان الرئاسة الفلسطينية: "أن الجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية إلى جانب إسرائيل للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية تحت شعار ’المعونة الإنسانية’ أو ’إعادة الإعمار’ هي محاولة للقضاء على الكفاح الفلسطيني ضد الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".

وقال: "إن القيادة الفلسطينية تحذر دول المنطقة من التعاون مع خطوة تتجاوز الموقف الفلسطيني، والموافقة على الإجراءات التي تهدف إلى استمرار الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية والتخلي عن القدس والأماكن المقدسة. سياسة الرئيس الفلسطيني واضحة. لا توجد دولة في غزة ولا دولة بدون غزة".

#الرئيس عباس #غزة #مبادرة أمريكية

أخبار ذات صلة

قيادات حماس برفقة تيار دحلان

صحيفة: حماس ناقشت تشكيل حكومة انقاذ وطني لكنها لم تتخذ خطوات عملية لهذه الاسباب

الرئيس عباس وترامب

مصادر اسرائيلية : الرئيس عباس يبدي استعداده لوساطة أمريكية فقط بشرط

حكومة الوفاق تدعو لاجراءات فورية لتنفيذ مبادرة الرئيس باستعادة قطاع غزة

عباس - السيسي - ارشيف

صحيفة : السيسي قدم مبادرة لانهاء الانقسام قبلتها حماس واهملها الرئيس عباس

الفصائل - ارشيفية

الفصائل ترحب بحل اللجنة الإدارية و تدعو الرئيس عباس لالتقاط مبادرة حماس

النخالة: سنذهب الى القاهرة لمناقشة مبادرة الجهاد ولا أمل لدينا بتفاعل الرئيس عباس معها

الأكثر قراءة اليوم

مسيرة "سرايا غزة" ..استنكار واسع لقمع امن غزة ومطالبات بالتحقيق والمحاسبة

مصر تقرر تمديد فتح معبر رفح حتى عيد الاضحى

حماس تأسف لما حدث في ساحة "سرايا غزة" وتؤكد انه لم يكن مخططا

اسرائيل : الطائرات الحارقة حققت ما لم تحققه الصواريخ طوال 50 يوما في 2014

للمرة الاولى في تاريخ الدولة العبرية ..اعتقال وزير إسرائيلي سابق بتهمة التجسس لصالح إيران

صور ...الطريق الى "تل ارميدة" بالملابس الداخلية

التيار الاصلاحي: لم نشارك في وقفة السرايا بغزة وأيادٍ لا تريد الخير لشعبنا تقف خلف تخريب الحراك

الأخبار الرئيسية

طائرات ورقية - ارشيف

المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يشرعن اغتيال مطلقي الطائرات الورقية من غزة

سيغيف - ارشيف

هكذا جندت المخابرات الايرانية الوزير الاسرائيلي "سيغيف"!!

نتنياهو وترامب

مسؤولون: السلطة تعوّل على رفض عربي لـ"صفقة ترامب"..وحماس تهدد

غوتيريش

غوتيريش لا يستبعد حربا على قطاع غزة

معبر رفح

مصر تقرر تمديد فتح معبر رفح حتى عيد الاضحى

الاتصالات الفلسطينية