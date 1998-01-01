ما الذي يدفعنا لتناول الأغذية "الضارة"؟

وكالات / سما /

اكتشف علماء من جامعة ييل الأمريكية الأسباب التي تدفع الناس للإفراط في تناول الأطعمة الدهنية والغنية بالسعرات الحرارية العالية.

وشارك في التجربة 206 من المتطوعين، عرضت عليهم صور لمجموعة من الأطعمة، أغلبها يحتوي على دهون وسكر وكربوهيدرات وسعرات حرارية عالية. وطلب منهم تقدير عدد السعرات الحرارية، والثمن الذي يستعدون لدفعه مقابل هذه الأطباق.

وتبين أن الناس مستعدون لدفع ثمن أعلى مقابل الطعام الضار الغني بالدهون والسعرات الحرارية العالية. واكتشف العلماء أيضا أن هذه الأطعمة تنشط نظام المكافأة في الدماغ (مجموعة من الهياكل العصبية المسؤولة عن سمة الحوافز أي الدافع والرغبة في المكافأة والمشاعر الإيجابية مثل محفزات سلوك الشهية) أكثر من أي طعام آخر.

ويفسر العلماء تفاعل الدماغ مع هذه الأطعمة بأن ظهور مجموعة كبيرة من الوجبات السريعة والأطعمة الدهنية الأخرى في الآونة الأخيرة، يعد حقيقة لم تستطع البشرية بعد أن تستجيب لها بهدوء (في أنظمتها العصبية).

ويأمل العلماء في الكشف قريبا عن الأسباب التي تؤثر على نظام المكافأة في الدماغ وتجعل الناس يتناولون الأطعمة حتى بعد الشبع.