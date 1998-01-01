  1. الرئيسية
  2. الصحة

مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس

الثلاثاء 19 يونيو 2018 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس



وكالات / سما /

أفادت دراسة أميركية حديثة أن #مرضى_السكري من النوع الثاني، أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس.

الدراسة أجراها باحثون بكلية طب جامعة كاليفورنيا الجنوبية في الولايات المتحدة، ونشروا نتائجها اليوم الاثنين، في دورية (Journal of the National Cancer Institute) العلمية.

ويعد #سرطان_البنكرياس أشد أنواع السرطان فتكاً، فلا يعيش سوى 3.3% فقط من المصابين به بعد 5 سنوات من تشخيص إصابتهم.

ومن المتوقع أن يصبح هذا السرطان ثاني أكثر أمراض #السرطان فتكا في الولايات المتحدة الأميركية، بحلول عام 2030.

ومن الصعب علاج سرطان #البنكرياس، لأنه لا يتم اكتشافه عادة إلا بعد أن يصل إلى مرحلة متقدمة.

ولكشف العلاقة بين #السكري وسرطان البنكرياس، راقب الباحثون 15 ألفاً و833 من مرضى السكري من النوع الثاني، لفترة امتدت إلى 14 عاماً.

ووجد الباحثون أن مرضى السكري كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس بمعدل الضعف، مقارنة مع غير المصابين بالمرض.

وجاء في الدراسة أن ما يقارب من 52.3% من حالات سرطان البنكرياس تحدث خلال 36 شهراً من تشخيص مرض السكري.

وأشار الفريق أن هذه النتائج تدعم الفرضية القائلة بأن مرض السكري هو أحد مظاهر الإصابة بسرطان البنكرياس.

وأضافوا أن المرضى الذين يعانون من داء السكري الذي تم تشخيصه مؤخراً والذين يصابون بسرطان البنكرياس يمثلون مجموعة كبيرة من المرضى الذين يمكن دراستهم لتطوير الاختبارات اللازمة للتشخيص المبكر لمرض سرطان البنكرياس.

وقالت الدكتورة، وايندي سيتياوان، قائد فريق البحث: "العلاقة بين مرض السكري وسرطان البنكرياس فريدة من نوعها، ولا تظهر في سرطان الثدي والبروستاتا وسرطان القولون والمستقيم".

وأضافت أن "داء السكري طويل الأمد هو أحد عوامل خطر الإصابة بسرطان البنكرياس".

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن نحو 90% من الحالات المسجّلة في العالم لمرض السكري، هي من النوع الثاني، الذي يظهر أساساً جرّاء فرط الوزن وقلّة النشاط البدني، ومع مرور الوقت، يمكن للمستويات المرتفعة من السكر في الدم أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، والعمى، والأعصاب، والفشل الكلوي.

في المقابل، تحدث الإصابة بالنوع الأول من السكري عند قيام النظام المناعي في الجسم بتدمير الخلايا التي تتحكم في مستويات السكر في الدم، وتكون معظمها بين الأطفال.

#مرضى السكري #البنكرياس

أخبار ذات صلة

النباتيون أكثر عرضة للإصابة بالسرطان

المرأة أكثر عرضة للإصابة ببعض الأمراض من الرجل

أصحاب القامة الطويلة أكثر عرضة للإصابة بالسرطان

احذرى.. حمالة الصدر الضيقة تعرضك للإصابة بسرطان الثدى

دراسة أمريكية: الإفراط فى التعرض للضوء ليلا يؤدى للإصابة بسرطان الثدى

تقنية قد تخلص مرضى السكري من حقن الأنسولين

الأكثر قراءة اليوم

مسيرة "سرايا غزة" ..استنكار واسع لقمع امن غزة ومطالبات بالتحقيق والمحاسبة

مصر تقرر تمديد فتح معبر رفح حتى عيد الاضحى

حماس تأسف لما حدث في ساحة "سرايا غزة" وتؤكد انه لم يكن مخططا

للمرة الاولى في تاريخ الدولة العبرية ..اعتقال وزير إسرائيلي سابق بتهمة التجسس لصالح إيران

اسرائيل : الطائرات الحارقة حققت ما لم تحققه الصواريخ طوال 50 يوما في 2014

التيار الاصلاحي: لم نشارك في وقفة السرايا بغزة وأيادٍ لا تريد الخير لشعبنا تقف خلف تخريب الحراك

غزة: شهيدان في غزة والاحتلال يزعم تسلل مواطنين وانفجار عبوة كانت بحوزتهم

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

الرئيس عباس يعارض مبادرة أمريكية لإعادة إعمار قطاع غزة لهذه الاسباب ..

طائرات ورقية - ارشيف

المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يشرعن اغتيال مطلقي الطائرات الورقية من غزة

سيغيف - ارشيف

هكذا جندت المخابرات الايرانية الوزير الاسرائيلي "سيغيف"!!

نتنياهو وترامب

مسؤولون: السلطة تعوّل على رفض عربي لـ"صفقة ترامب"..وحماس تهدد

غوتيريش

غوتيريش لا يستبعد حربا على قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية