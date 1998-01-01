  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

خبراء يكشفون ثغرات أمنية "مقلقة" لشركات تقنية عملاقة

الثلاثاء 19 يونيو 2018 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
خبراء يكشفون ثغرات أمنية "مقلقة" لشركات تقنية عملاقة



وكالات / سما /

كشف خبراء في الأمن الرقمي، أن شركات تقنية كبرى مثل أمازون ومايكروسوفت وأبل، قد تركت نفسها وزبائنها عرضة لقراصنة يستهدفون أسماء النطاقات على الإنترنت.

وتمكّن الإجراءات الضعيفة التي تتبناها تلك الشركات مجرمي الإنترنت من قرصنة أسماء النطاقات "الدومين" وتقليدها، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي تلغراف".

ويعتمد القراصنة على أسماء النطاقات المخترقة لخداع المستخدمين والتسلل بغرض سرقة بياناتهم المالية أو تثبيت برامج تجسس في أجهزتهم.

وتم رصد المشكلة في موقع لشركة "أبل" أنشئ لمساعدة الزبائن على ترتيب مواعيد إصلاح الأجهزة، واستطاعت شركة "سيبر إنت" المختصة في الأمن الرقمي، من الحصول على اسم نطاق من الموقع ثم جعلته منصة تحوّل إلى (أبل.كوم)، في تجربة لإثبات الثغرة التي يعاني منها الموقع.

أما الثغرة التي اكتشفت في خدمات "مايكروسوفت كلاود" فبوسعها أن تسمح للقراصنة ببعث رسائل خادعة إلى موظفي الشركة، من خلال اسم النطاق المقرصن، وعندئذ يتم تحويلهم إلكترونيا إلى منصة مزيفة تبدو بمثابة الموقع الداخلي الرسمي للشركة.

وتحولت سيطرة الشركات الكبرى على أسماء النطاق الفرعية إلى مشكلة كبرى، ويخشى خبراء أن تؤثر هذه الثغرات على سمعة الشركات المعنية، حيث ستفقد ثقة المستخدمين، كما أنها قد تتعرض لغرامات مالية باهظة يفرضها الاتحاد الأوروبي في مثل هذه الحالات.

#خبراء #شركات تقنية

أخبار ذات صلة

خبراء يكشفون سبب انفجار غالاكسي "نوت 7"

اكتشاف ثغرات أمنية خطيرة تهدد كل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر

مكافأة 100 ألف دولار لمن يكتشف ثغرات بمنتجات "كاسبرسكي"

860x484

5 بعثات لشركات دولية إلى "القمر" للتنقيب عن الذهب

واتساب.

واتساب.. باحثون يكشفون "وهم الخصوصية"

860x484 (3)

الأرض تترقب ظاهرة "ليست بالضرورة مقلقة"

الأكثر قراءة اليوم

مسيرة "سرايا غزة" ..استنكار واسع لقمع امن غزة ومطالبات بالتحقيق والمحاسبة

مصر تقرر تمديد فتح معبر رفح حتى عيد الاضحى

حماس تأسف لما حدث في ساحة "سرايا غزة" وتؤكد انه لم يكن مخططا

اسرائيل : الطائرات الحارقة حققت ما لم تحققه الصواريخ طوال 50 يوما في 2014

للمرة الاولى في تاريخ الدولة العبرية ..اعتقال وزير إسرائيلي سابق بتهمة التجسس لصالح إيران

صور ...الطريق الى "تل ارميدة" بالملابس الداخلية

التيار الاصلاحي: لم نشارك في وقفة السرايا بغزة وأيادٍ لا تريد الخير لشعبنا تقف خلف تخريب الحراك

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

الرئيس عباس يعارض مبادرة أمريكية لإعادة إعمار قطاع غزة لهذه الاسباب ..

طائرات ورقية - ارشيف

المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يشرعن اغتيال مطلقي الطائرات الورقية من غزة

سيغيف - ارشيف

هكذا جندت المخابرات الايرانية الوزير الاسرائيلي "سيغيف"!!

نتنياهو وترامب

مسؤولون: السلطة تعوّل على رفض عربي لـ"صفقة ترامب"..وحماس تهدد

غوتيريش

غوتيريش لا يستبعد حربا على قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية