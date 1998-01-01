غرينبلات: اجتماع نتنياهو و الملك عبدالله مهم للمنطقة بأكملها

القدس المحتلة / سما /

قال جيسون غرينبلات المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، إن اللقاء الذي عقد أمس بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والملك الأردني عبدالله الثاني، مهم جدا للمنطقة بأكملها.

وغرد غرينبلات عبر تويتر بالقول إن الاجتماع كان مهما للبلدين وللمنطقة بأكملها معربا عن سعادته بالاجتماع وبحثه القضايا المركزية المهمة.

وكان الملك عبدالله الثاني استقبل نتنياهو في قصره الملكي بالعاصمة الأردنية عمان في لقاء مفاجئ لم يعلن عنه مسبقا، وبحثا العديد من القضايا ومنها القضية الفلسطينية.