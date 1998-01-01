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بلاتر يحضر مباراة المغرب والبرتغال

الثلاثاء 19 يونيو 2018 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلاتر يحضر مباراة المغرب والبرتغال



وكالات / سما /

يحضر السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، مباراة المغرب والبرتغال غدا الأربعاء، ضمن منافسات مونديال روسيا.

وقال متحدث باسم بلاتر، إنه يخطط للسفر إلى موسكو اليوم الثلاثاء، من أجل حضور لقاء المغرب والبرتغال الأربعاء.

وكان السويسري رئيسا لـ"الفيفا" حينما حصلت روسيا في عام 2010، على حق استضافة مونديال 2018، لكنه رحل منصبه في 2015، إثر قضية فساد "الفيفا", التي شهدت توجيه اتهامات ضد العديد من المسؤولين البارزين في الاتحاد الدولي.

وتورط بلاتر في سلسلة من فضائح الفساد, ما أدى إلى إيقافه 6 أعوام عن ممارسة أي أنشطة تتعلق بكرة القدم.

ولا تتضمن عقوبة بلاتر حرمانه من حضور مباريات كرة القدم وفقا للوائح "الفيفا"، ما يعني إمكانية حضوره مباراة المغرب والبرتغال.

#بلاتر #البرتغال

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