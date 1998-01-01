شكوك حول مشاركة نيمار أمام كوستاريكا

وكالات / سما /

أثيرت شكوك حول إمكانية مشاركة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا في المباراة المقبلة لمنتخب بلاده أمام كوستاريكا الجمعة المقبل.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية، أن نيمار تعرض لتدخل عنيف من أحد لاعبي سويسرا، خلال التعادل (1-1)، وسقط مدة 30 ثانية على الأرض.

وأوضحت "صن" أن من الممكن أن يتخذ أدينور ليوناردو باتشي مدرب البرازيل، قرارا بعدم مشاركة اللاعب في المباراة المقبلة، لضمان استمراره مع المنتخب في بقية مباريات البطولة.

وكان باتشي قد اعترف قبل انطلاق كأس العالم، بأن نيمار ليس جاهزا بنسبة 100% لخوض المباريات.