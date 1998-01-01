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التجمع الصحفي الديمقراطي يستهجن الاعتداء على الصحفيين في ساحة السرايا بغزة

الثلاثاء 19 يونيو 2018 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التجمع الصحفي الديمقراطي يستهجن الاعتداء على الصحفيين في ساحة السرايا بغزة



غزة / سما/

استهجن التجمع الصحفي الديمقراطي ما قامت به عناصر محسوبة على حركة حماس بالاعتداء على الزملاء الصحفيين في المظاهرة المطلبية التي خرجت ظهر أمس في ساحة السرايا وسط مدينة غزة للمطالبة برفع العقوبات عن القطاع.

واستغرب التجمع اعتداء هذه العناصر على الصحفيين والمُعتصمين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم الذي كفلها القانون، مؤكداً أن محاولات فضّ الاعتصام بالقوة يجب أن يواجه برفضٍ شعبي ورسمي يقطع الطريق أمام هذا السلوك القمعي والبوليسي من قبل السلطة الحاكمة في غزة.

ودعا والتجمع إلى الالتزام بقرار نقابة الصحفيين الفلسطينيين ومقاطعة أخبار الأجهزة الأمنية في غزة والضفة والضغط عليهم لوقف سياسة الاعتداء وتكميم الأفواه، والعمل على محاسبة المتورطين في الاعتداء على الصحفيين.

وعبّر التجمع عن تضامنه وإسناده الكامل للزملاء الصحفيين الذين تعرضوا للاعتداء بأي شكلٍ كان، وعُرف منهم: مثنى النجار، وعز الدين أبو عيشه، وطارق وشاح، ووسيم مقداد، ورشاد العمصي، وناهد أبو هربيد، ومنع مراسل وكالة وطن الاخبارية والصحفية شرين خليفه من التغطية والتصوير، والاعتداء على طاقم فريق "تقدمي" الإعلامي بالضرب ومصادرة معداتهم وهم الزملاء الصحفيين محمد سالم وضياء مليحة عمار كسكين ومنعهم من ممارسة عملهم.

وختامًا، أكد على ضرورة الوقوف أمام هذه الاعتداءات المتكررة على حريات الصحافة والتعبير عن الرأي، وعلى كافة الأطر الصحفية إسناد ودعم كافة الزملاء في ميادين عملهم.


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