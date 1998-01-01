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طاهي خاص للاعبي المنتخب السعودي في كأس العالم 2018

الثلاثاء 19 يونيو 2018 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طاهي خاص للاعبي المنتخب السعودي في كأس العالم 2018



وكالات / سما /

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، تفاصيل جديدة عن حياة بعثة المنتخب السعودي، في بطولة كاس العالم 2018.

وافتتح المنتخب السعودي، بطولة كأس العالم 2018، أمام منتخب روسيا، وخسر بنتيجة ثقيلة.

ويلعب المنتخب السعودي، في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات روسا والأوروجواي ومصر.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم، إن بعثة المنتخب السعودي، المشاركة في بطولة كأس العالم 2018، استقدمت معها طباخ “شيف” خاص، لطهي الطعام للبعثة.

ويأتي ذلك، لتوفير الاتحاد السعودي، سبل الراحلة لبعثة المنتخب السعودي.

وسبق للمنتخب السعودي، وأن خسر أمام منتخب روسيا، بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2018.

ويلتقي المنتخب السعودي، مع منتخب الأوروجواي، على ملعب روستوف أرينا يوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى، من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2018.
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#طباخ #المنتخب السعودي

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