طاهي خاص للاعبي المنتخب السعودي في كأس العالم 2018

وكالات / سما /

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، تفاصيل جديدة عن حياة بعثة المنتخب السعودي، في بطولة كاس العالم 2018.

وافتتح المنتخب السعودي، بطولة كأس العالم 2018، أمام منتخب روسيا، وخسر بنتيجة ثقيلة.

ويلعب المنتخب السعودي، في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات روسا والأوروجواي ومصر.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم، إن بعثة المنتخب السعودي، المشاركة في بطولة كأس العالم 2018، استقدمت معها طباخ “شيف” خاص، لطهي الطعام للبعثة.

ويأتي ذلك، لتوفير الاتحاد السعودي، سبل الراحلة لبعثة المنتخب السعودي.

وسبق للمنتخب السعودي، وأن خسر أمام منتخب روسيا، بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2018.

ويلتقي المنتخب السعودي، مع منتخب الأوروجواي، على ملعب روستوف أرينا يوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى، من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2018.

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