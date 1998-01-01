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المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يشرعن اغتيال مطلقي الطائرات الورقية من غزة

الثلاثاء 19 يونيو 2018 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يشرعن اغتيال مطلقي الطائرات الورقية من غزة



القدس المحتلة/سما/

قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، اليوم الثلاثاء، إن استخدام الطائرات الورقية لأغراض قتالية، يجعلها "هدف عسكري مشروع".

وأضاف ماندلبليت في تصريح للإذاعة الإسرائيلية: "إذا تم استخدام الطائرات الورقية لأغراض قتالية فإنها تصبح هدفا عسكريا مشروعا موضحا "هؤلاء (مطلقو الطائرات) تنطبق عليهم قوانين الحرب، لذلك يجب قتلهم".

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، 9 أهداف في قطاع غزة، ردا على إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي سببت اندلاع عشرات الحرائق في المناطق المتاخمة للقطاع.

وتسبب الطائرات الورقية، السبت الماضي، بإشعال حرائق في أكثر من 12 موقعا "إسرائيليًا". وتوعد رئيس الاحتلال بنيامين نتياهو، بالاستقطاع من أموال الضرائب من أجل تعويض المزارعين الإسرائيليين المتضررين من هذه الطائرات الحارقة.

#الطائرات الورقية #غزة #اغتيال

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