الكشف عن قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن التفاصيل المالية لعقد النجم الفرنسي أنطوان جريزمان مع ناديه أتلتيكو مدريد.

وكان الروخي بلانكوس قد أعلن يوم أمس الإثنين عن تمديد عقد جريزمان حتى عام 2023، عندما يبلغ من العمر 32 عامًا. بجانب الاحتفاظ بلوكاس هيرنانديز حتى 2024، وإعلان التعاقد مع توماس ليمار من موناكو.

وحسب نفس المصدر فإن الشرط الجزائي في عقد أنطوان جريزمان هو 200 مليون يورو، وسوف يتجاوز راتبه 20 مليون يورو سنويا، ليكون من بين أعلى اللاعبين دخلا في العالم.

وهذا جريزمان يكون قد حسن عقده بشكل كبير مع احتفاظه بنفس الشرط الجزاي في عقده السابق الذي كان قد وقعه عقب قرار معاقبة أتلتيكو مدريد من التعاقدات في سوقين انتقاليين.

وارتبط أسم جريزمان للانتقال إلى برشلونة في الميركاتو الشتوي لتدعيم خط هجوم عملاق كتالونيا لكن جاء قرار اللاعب بالبقاء مع ناديه.

ويتواجد جريزمان حالياً برفقة منتخب بلاده،فرنسا، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 إذ شق الديوك طريقهم نحو التتويج بفوز صعب أمام استراليا بهدفين مقابل هدف.