  1. الرئيسية
  2. الرياضة

الكشف عن قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد

الثلاثاء 19 يونيو 2018 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن التفاصيل المالية لعقد النجم الفرنسي أنطوان جريزمان مع ناديه أتلتيكو مدريد.

 

وكان الروخي بلانكوس قد أعلن يوم أمس الإثنين عن تمديد عقد جريزمان حتى عام 2023، عندما يبلغ من العمر 32 عامًا. بجانب الاحتفاظ بلوكاس هيرنانديز حتى 2024، وإعلان التعاقد مع توماس ليمار من موناكو.

وحسب نفس المصدر فإن الشرط الجزائي في عقد أنطوان جريزمان هو 200 مليون يورو، وسوف يتجاوز راتبه 20 مليون يورو سنويا، ليكون من بين أعلى اللاعبين دخلا في العالم.

وهذا جريزمان يكون قد حسن عقده بشكل كبير مع احتفاظه بنفس الشرط الجزاي في عقده السابق الذي كان قد وقعه عقب قرار معاقبة أتلتيكو مدريد من التعاقدات في سوقين انتقاليين.

وارتبط أسم جريزمان للانتقال إلى برشلونة في الميركاتو الشتوي لتدعيم خط هجوم عملاق كتالونيا لكن جاء قرار اللاعب بالبقاء مع ناديه.

 

ويتواجد جريزمان حالياً برفقة منتخب بلاده،فرنسا، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 إذ شق الديوك طريقهم نحو التتويج بفوز صعب أمام استراليا بهدفين مقابل هدف.

#جريزمان

أخبار ذات صلة

ag-1

جريزمان يطلب المغادرة عن أتلتيكو مدريد

فاردي بديلاً لـ جريزمان في أتلتيكو مدريد

1496570307_204106_1496570423_noticia_normal

جريزمان : من العار ان أرحل عن أتلتيكو مدريد الآن !

غريزمان

أتلتيكو مدريد يوضح موقفه من التخلي عن جريزمان

جريزمان يتحدث عن برشلونة ومستقبله مع أتلتيكو مدريد

رئيس أتلتيكو مدريد يكشف موقفه النهائي من بيع جريزمان لـ برشلونة

الأكثر قراءة اليوم

مسيرة "سرايا غزة" ..استنكار واسع لقمع امن غزة ومطالبات بالتحقيق والمحاسبة

حماس تأسف لما حدث في ساحة "سرايا غزة" وتؤكد انه لم يكن مخططا

للمرة الاولى في تاريخ الدولة العبرية ..اعتقال وزير إسرائيلي سابق بتهمة التجسس لصالح إيران

اسرائيل : الطائرات الحارقة حققت ما لم تحققه الصواريخ طوال 50 يوما في 2014

التيار الاصلاحي: لم نشارك في وقفة السرايا بغزة وأيادٍ لا تريد الخير لشعبنا تقف خلف تخريب الحراك

غزة: شهيدان في غزة والاحتلال يزعم تسلل مواطنين وانفجار عبوة كانت بحوزتهم

الفيفا يغير أحد بروتوكولاته بسبب حارس مصر!

الأخبار الرئيسية

طائرات ورقية - ارشيف

المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يشرعن اغتيال مطلقي الطائرات الورقية من غزة

سيغيف - ارشيف

هكذا جندت المخابرات الايرانية الوزير الاسرائيلي "سيغيف"!!

نتنياهو وترامب

مسؤولون: السلطة تعوّل على رفض عربي لـ"صفقة ترامب"..وحماس تهدد

غوتيريش

غوتيريش لا يستبعد حربا على قطاع غزة

معبر رفح

مصر تقرر تمديد فتح معبر رفح حتى عيد الاضحى

الاتصالات الفلسطينية