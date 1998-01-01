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صافرات الإنذار تدوي في الجليل الغربي

الثلاثاء 19 يونيو 2018 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صافرات الإنذار تدوي في الجليل الغربي



الجليل / سما /

أطلقت صافرات الإنذار، اليوم الثلاثاء، في إطار تمرين عسكري أجرته الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة الجليل الغربي في الشمال.

وقالت مصادر عبرية إنه خلال التمرين الذي سيستمر حتى يوم غد الاربعاء، ستشاهد حركة نشطة للآليات العسكرية.

ودوّت صافرات الإنذار في عكا وكرميئيل وسخنين وعرابة وشفا عمرو، وغيرها من البلدات والقرى في الجليل الغربي، كما بثت عبر أثير اذاعة راديو الشمال، وتطبيق الجبهة الداخلية.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن هذا التمرين مخطط له مسبقا ويأتي ضمن خطة التدريبات لعام 2018 التي تسعى للحفاظ على جاهزية القوات.

#صافرات إنذار #الجليل

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