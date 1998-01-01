الاحتلال يصدر (44) أمر اعتقال إداري منذ حزيران الجاري

رام الله / سما /

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (44) أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى، منذ بداية شهر حزيران الجاري.

وأوضح محامي نادي الأسير محمود الحلبي، اليوم الثلاثاء، أن من بين الأوامر الصادرة الـ(44) أوامر صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.

ولفت إلى أن من بين الأوامر؛ أمرا إداريا للمرة الثالثة صدر بحقّ الأسيرة النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، لمدة أربعة أشهر، علما أنها كانت أمضت سنوات في معتقلات الاحتلال بين محكوميات واعتقال إداري، وكان اعتقالها الأخير بتاريخ 2 تمّوز 2017.

وبين أنه صدر أمر بحقّ الأسير الصحفي أسامة شاهين والمعتقل منذ 31 أيار المنصرم؛ لمدة أربعة أشهر، والأوامر التي صدرت بحقّ الأسرى هم:

-وسام مفيد عابد، جنين، 4 أشهر- أمر جديد.

-أيسر نزال، بيت لحم، 3 أشهر- أمر جديد.

-مؤمن عبد العزيز حريبات، الخليل، 6 أشهر- أمر جديد.

-محمد حسن عادي، الخليل، 4 أشهر- تمديد.

-عصام جميل اشتية، نابلس، 6 أشهر- تمديد.

-نايف عبد الفتاح بزار، رام الله، 6 أشهر- أمر جديد.

-محمد خالد أبو سل، الخليل، 4 أشهر- تمديد.

-مصعب ساهر البرغوثي، رام الله، 6 أشهر- أمر جديد.

-مؤمن موسى أطرش، الخليل، 6 أشهر- أمر جديد.

-محمود حسن ورديان، بيت لحم، 4 أشهر- أمر جديد.

-أسامة حسين شاهين، الخليل، 4 أشهر- أمر جديد.

-زياد علي القواسمي، الخليل، 6 أشهر- أمر جديد.

-منجد موسى الجنيدي، الخليل، 4 أشهر- أمر جديد.

-منجد خالد عاشور، الخليل، 4 أشهر- أمر جديد.

-منجد محمد قيمري، ىالخليل، 4 أشهر- أمر جديد.

-زيد أكرم قواسمي، الخليل، 4 أشهر- أمر جديد.

-باسم محمد عبيدو، الخليل، 4 أشهر- أمر جديد.

-عبد الله محمد عبيدو، الخليل، 6 أشهر- أمر جديد.

-هشام حميدان شرباتي، الخليل، 4 أشهر- أمر جديد.

-إبراهيم فضل الشيخ، القدس، 6 أشهر- أمر جديد.

-محمد وليد بني جره، جنين، 6 أشهر- أمر جديد.

-كرم بسام طنينة، الخليل، 4 أشهر- أمر جديد.

-نور الدين أحمد صوايفة، الخليل، 3 أشهر- أمر جديد.

-عبد المجيد أحمد أبو سرور، بيت لحم، 5 أشهر - أمر جديد.

-محمد جمال حميدة، رام الله، 4 أشهر- تمديد.

-فادي محمد نصر الله، بيت لحم، 6 أشهر- تمديد.

-يوسف بدر اخليل، الخليل، 4 أشهر- تمديد.

-خالدة كنعان جرار، رام الله، 4 أشهر- تمديد.

-عمار مصطفى أبو عكر، بيت لحم، 6 أشهر- تمديد.

-شهاب حسن مزهر، بيت لحم، 6 أشهر- تمديد.

-فؤاد رباح عاصي، رام الله، 4 أشهر- تمديد.

-أنس إبراهيم شديد، الخليل، 6 أشهر- تمديد.

-شريف نايف سليمان، جنين، 4 أشهر- تمديد.

-باسل حسام معلا، رام الله، 4 أشهر- تمديد.

-أحمد جمال أبو جلغيف، بيت لحم، 4 أشهر- تمديد.

-جهاد عبد القادر عبد الفتاح، رام الله، 4 أشهر- تمديد.

-أديب محمد مفارجة، رام الله، 4 أشهر- تمديد.

-جهاد محمد سليمان، رام الله، 4 أشهر- تمديد.

-محمد أحمد صباح، رام الله، 4 أشهر- تمديد.

-قسام مجد البرغوثي، رام الله، 4 أشهر- تمديد.

-محمد عبد العزيز فقيه، القدس، شهران- تمديد.

-إبراهيم كامل شلبي، جنين، 3 أشهر- تمديد.

-منذر يوسف زونة، الخليل، 6 أشهر- أمر جديد.

-عمر ذياب أبو شخيدم، الخليل، 6 أشهر- تمديد.