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عزام الاحمد : شعار انهاء الانقسام يغضب حركة حماس

الثلاثاء 19 يونيو 2018 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عزام الاحمد : شعار انهاء الانقسام يغضب حركة حماس



رام الله / سما /

عقب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، على ما جرى في ساحة السرايا في غزة أمس الاثنين، قائلا إن “شعار إنهاء الانقسام يغضب حركة حماس”.

وقال الأحمد في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن “ما جرى في ساحة السرايا ليس مستغربا نهائيا، بل هو استمرار لذات السياسة التي انتهجتها حماس على مدار 11 عاما لتكريس الانقسام البغيض”.

وحيا الأحمد الأسرى المحررين الذين نظموا فعالية الأمس تحت شعار “لا بد من انهاء الانقسام”، مضيفا أن “هذا الشعار هو الذي أغضب حماس”.وأضاف الأحمد:” ما قام به أحد عناصر حماس الذي ظهر وهو يحاول إنزال علم فلسطين عن السارية يعيد إلى الأذهان ما قام به عناصرها عند تنفيذهم (الانقلاب) على الشرعية قبل 11 عاما”، وفق تعبيره.

وشدد الأحمد على ضرورة تكاتف كل القوى وتعزيز وحدتها في إطار منظمة التحرير ” لمواجهة هذه العقلية الانقسامية ومواجهة المخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية”.

وقال عضو تنفيذية المنظمة ومركزية فتح إن الانقسام هو أصل الداء ويتوقف على إنهائه معالجة القضايا السياسية والمعيشية التي يعاني منها شعبنا.

#عزام الاحمد #حماس

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