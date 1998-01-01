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ماذا قال أردوغان عن موقف رونالدو من القضية الفلسطينية؟

الثلاثاء 19 يونيو 2018 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا قال أردوغان عن موقف رونالدو من القضية الفلسطينية؟



وكالات

علق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تجاه القضية الفلسطينية.

وقال أردوغان إن موقف رونالدو حيال القضية الفلسطينية "جدير بالتقدير".

وجاءت الإشادة باللاعب البرتغالي خلال إجابة أردوغان عن أسئلة الشباب في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حينما تلقى سؤالا عن المنتخب الذي يرشحه لحمل كأس العالم، وعن المقارنة بين رونالدو ومنافسه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولفت الرئيس التركي إلى أهمية الأهداف الثلاثة التي سجلها رونالدو في شباك المنتخب الإسباني.
وقال أردوغان: "لا يمكن الجدال في بنية (رونالدو) الجسدية، وهذه صنعة لا يجيدها أي صنديد، إلى جانب أدائه وشخصيته وإيمانه، خصوصا موقفه حيال القضية الفلسطينية، هذه صفات في غاية الأهمية، وأحييه عليها".

وأضاف: "سبق لي أن قلت إن المنتخب المرشح لدي هو الألماني، لكننا كنا مخطئين، فألمانيا منيت بخسارة في مباراتها الأولى (أمام المكسيك)".

وتابع أردوغان: "جميع المنتخبات القوية تلقت الهزيمة، فألمانيا غُلبت، وحال البرازيل واضح للجميع، والمكسيك بدأت بقوة، ولا أعلم فيما إذا كان الوضع سيستمر على هذا المنوال".

والجمعة الماضية، أنقذ رونالدو منتخب بلاده من السقوط في فخ الهزيمة من إسبانيا، ليتعادلا بثلاثة أهداف لكل منهما، في مباراة جرت على ملعب "فيشت الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من مونديال روسيا 2018.

#أردوغان #رونالدو

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