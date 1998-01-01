عريقات: امريكا تسعى لتحويل القضية من سياسية لانسانية

رام الله / سما /

ال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات إن الولايات المتحدة تسعى لتحويل القضية الفلسطينية من سياسية إلى انسانية بامتياز.

واوضح عريقات لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم الثلاثاء، أن واشنطن دعت في إحدى المقالات للتخلص من القيادة الفلسطينية بسبب تمسكها بالثوابت الوطنية وبالقدس عاصمة للدولة الفلسطيني،ة مبينا أن الإدارة الأمريكية بحاجة لقيادة تتعامل مع الواقع الجديد الذي تريده.

وتساءل "إلى متى يستمر الانقلاب الذي يعتبر الثغرة التي دخلت منها الولايات المتحدة وإسرائيل وصولا لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني؟".



وبين عريقات أن الولايات المتحدة دخلت في لعبة خطيرة جدا من خلال استبدال الحقوق الوطنية بالمشاريع الانسانية، ما يتطلب تنفيذ اتفاقات المصالحة وإيجاد نقطة ارتكاز لشراكة سياسية كاملة تقوم على أساس برنامج منظمة التحرير.

