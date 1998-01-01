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امر ملكي بإعفاء رئيس هيئة الترفيه من منصبه في السعودية

الثلاثاء 19 يونيو 2018 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
امر ملكي بإعفاء رئيس هيئة الترفيه من منصبه في السعودية



الرياض / وكالات /

 أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن العزيز أمرا ملكيا بإعفاء أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من منصبه، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".


وجاء الإعفاء بعد حملة انتقادات لاذعة لهيئة الترفيه على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، على خلفية مشاركة روسيات بملابس غير لائقة في سيرك ضمن فعاليات الهيئة لعيد الفطر في الرياض.

ويشهد قطاع الترفيه في المملكة تطورات ضخمة منذ تأسيس هيئة خاصة به عام 2016، بالتزامن مع تحولات اجتماعية واقتصادية هامة في البلاد.

وفي مايو/ أيار 2016، تولّى الخطيب، منصب رئيس الهيئة العامة للترفيه، عقب تأسيس هيئة خاصة به في الشهر نفسه.

وتستهدف "رؤية السعودية 2030"، رفع مساهمة قطاع الترفيه من إجمالي الناتج المحلي من 3 إلى 6 بالمائة.

وقال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في تصريحات سابقة، إن بلاده تستهدف توطين 50 بالمائة من قطاع الترفيه؛ إذ ينفق المواطنون 22 مليار دولار على الترفيه في الخارج سنوياً.

وأعلنت هيئة الترفيه السعودية، في فبراير/شباط الماضي، أنها تنوي استثمار 64 مليار دولار في القطاع الترفيهي خلال السنوات العشر المقبلة.


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