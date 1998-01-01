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حالة الطقس: جو صاف والحرارة اعلى من معدلها السنوي بـدرجتين

الثلاثاء 19 يونيو 2018 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: جو صاف والحرارة اعلى من معدلها السنوي بـدرجتين



رام الله - سما -

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء صافيًا ومعتدلًا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة -بحسب الأرصاد- تكون الأجواء صافية بوجه عام ولطيفة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت أن يكون الجو يوم غد الأربعاء صافيًا ومعتدلًا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، إذ تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس القريب، فيكون الجو صافيًا ومعتدلًا، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة إذ تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج. 

أما يوم الجمعة فيكون الجو صافيًا وحارًا نسبيًا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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