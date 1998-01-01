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هدف قاتل يسقط تونس بالوقت الميت أمام انجلترا

الثلاثاء 19 يونيو 2018 12:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هدف قاتل يسقط تونس بالوقت الميت أمام انجلترا



وكالات / سما /

حافظ المنتخب التونسي على نتيجة التعادل الإيجابي حتى اللحظات الأخيرة من مباراته أمام منتخب إنجلترا، ليتلقى هدفا قاتلا.


وخسر نسور قرطاج أمام منتخب إنجلترا بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما برسم منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم بروسيا.


وافتتح المنتخب الإنجليزي باب التسجيل عن طريق هاري كين من متابعة داخل منطقة الجزاء في (د.11) في شباك المنتخب التونسي.

وتمكن المنتخب التونسي ممثل العرب الرابع في البطولة من تعديل النتيجة عبر فرجاني ساسي في (د.35) من ركلة جزاء في شباك المنتخب الإنجليزي.


وعاد النجم الإنجليزي كين، لتسجيل هدف الفوز لمنتخب بلاده في الدقيقة 91.


بهذه الخسارة يحتل المنتخب التونسي المركز الثالث برصيد خال من النقاط بفارق الأهداف عن بنما المتذيل.


ويحتل المنتخب البلجيكي صدارة المجموعة عقب الفوز على بنما بثلاثية نظيفة، بفارق هدفين عن نظيره الإنجليزي.


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