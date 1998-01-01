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الداخلية تعلن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء

الثلاثاء 19 يونيو 2018 12:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية تعلن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء



غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء 19 يونيو.

و قالت الوزارة أن السفر غداً سيكون لمن تبقى من الحافلات (الأولى والثانية)، بالإضافة إلى الحافلات (الثالثة والرابعة والخامسة) من الكشف الذي تم إعلانه أمس الأحد.

و دعت الوزارة المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة أعلاه التواجد غداً الساعة 6:00 ص في صالة النجار بخانيونس واصطحاب أمتعتهم لتسهيل سفرهم.

أما  المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المتبقية من نفس الكشف، فعليهم انتظار إعلان جديد لتحديد موعد سفرهم.

#معبر رفح #الداخلية

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