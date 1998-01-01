مصر تقرر تمديد فتح معبر رفح حتى عيد الاضحى

القاهرة / وكالات

اكدت مصادر أمنية مصرية بمعبر رفح البري، مساء اليوم الاثنين، ان السلطات المصرية قررت تمديد العمل بمعبر رفح البري حتى فترة عيد الاضحى القادم وفقا لقرار صادر من القيادة السياسية المصرية.

وأوضحت المصادر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر مد العمل بمعبر رفح البري طوال فترتي شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك تخفيفا عن أهالي قطاع غزة جراء اعتداءات الاحتلال على مسيرات العودة وفي اعقاب نقل السفارة الامريكية للقدس ومحاولة فرض صفقة القرن علي الجانبين الفلسطيني والعربي.

وقد اشارت المصادر الامنية أن السلطات المصرية أكدت لادارة معبر رفح البري ان تبقيه مفتوحا في كلا الاتجاهين حتى موعد عيد الاضحي القادم بواقع أكثر من شهرين، تاكيدا لتصريحات قيادات مصرية كبيرة بأن مصر في طريقها لفتح معبر رفح البري بشكل دائم بعد تطويره وتوسعته لهذا الغرض

كما ان ذلك جاء في اعقاب أنتهاء السلطات المصرية من أقامة منطقة عازلة بين مصر وقطاع غزة برفح بطول 14 كم وبعمق 6 كم والقضاء نهائيا علي ظاهرة التهريب عبر الانفاق، ما دعا مصر لتنفيذ سلسلة من الاجراءات على حدود غزة لتخفيف الحصار الاسرائيلي المفروض من بينها أقامة منطقة تجارية حرة علي حدود غزة.