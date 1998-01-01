في زيارة مفاجئة.. نتنياهو يجتمع مع الملك عبد الله الثاني في عمان

عمان / وكالات /

اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، مع الملك الأردني عبد الله الثاني في عمان.

وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، في بيان، إن الطرفين أجريا محادثات حول التطورات الأخيرة في المنطقة، والدفع بما يسمى "عملية السلام"، وتطوير العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والأردن.

وبحسب البيان فإن نتنياهو كرر التزام إسرائيل بـ"الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة" في القدس المحتلة.

من جانبها قالت وكالة الانباء الاردنية "بترا" ان الملك عبدالله الثاني، اكد خلال لقائه، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على ضرورة تحقيق تقدم في جهود حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادا الى حل الدولتين، ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يقود إلى قيام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، الامر الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وشدد العاهل الاردني على أن مكانة القدس كبيرة عند المسلمين والمسيحيين كما هي بالنسبة لليهود، وهي مفتاح السلام في المنطقة، مشيرا الى أن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي على أساس حل الدولتين، كون القدس مفتاح تحقيق السلام في المنطقة.

كما أكد أن الأردن، مستمر في القيام بدوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

وتم خلال اللقاء، بحث عدد من القضايا الثنائية من ضمنها مشروع ناقل البحرين (البحر الأحمر – البحر الميت)، والذي ستنعكس آثاره الايجابية على الأردن والضفة الغربية وإسرائيل.

كما تم الاتفاق على دراسة رفع القيود على الصادرات التجارية مع الضفة الغربية، ما يؤدي الى تعزيز حركة التبادل التجاري (الصادرات والواردات) والاستثماري بين السوقين الأردني والفلسطيني.

وحضر الاجتماع وزير الخارجية وشؤون المغتربين ومدير المخابرات العامة، ومستشار الملك للشؤون الاقتصادية.

من جابنه قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال ان نتنياهو "جدد التأكيد على التزام إسرائيل بالحفاظ على الوضع الراهن في المواقع المقدسة بالقدس".